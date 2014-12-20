Андрей Шорец: Мы будем очень жестко реагировать на любые попытки взорвать ценовую ситуацию

Новости Беларуси. Ко всем нарушителям будут принимать самые жесткие меры, — сообщили 20 декабря в Министерстве торговли. Вплоть до закрытия торговой точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного Комитета:

Эта ситуация с ценами больше надуманная. Никаких оснований для поднятия цен нет. И работа государственной торговли это показывает. В наших магазинах цены те же самые, что и были прежде. Никакого скачка цен нет и ценники никто не переписывает. Мы считаем, что таких же оснований у наших импортеров, у частных структур быть не должно.

Мы собрали все предприятия торговли, всем поставили задачу и обратили особое внимание на сдерживание цен. Более того, мы пригласили и импортеров, такая же задача поставлена и им. Сегодня отдельные импортеры попытались поставить в торговую сеть товары по новым ценам — все машины были отправлены. Я думаю, что ситуация спадет, население успокоится. Оснований для поднятия цен нет ни у кого: ни у импортеров, ни у торговой сети. Мы эту ситуацию мониторим, наши люди работают. Мы будем очень жестко реагировать на любые попытки взорвать ценовую ситуацию.

Артур Карпович, первый заместитель Министра торговли Республики Беларусь:

Пресекать будем как и пресекаем на сегодняшний день. Очень жестко. В соответствии с теми полномочиями, которые предоставлены Министерству торговли президентом Республики Беларусь. Повышения цен быть не должно. Если кто-то хочет баловаться, шутить, он может потерять товарооборот, прибыль.