Западные соседки угрожают и белорусам пора собирать тревожный чемоданчик? Пограничники успокоили

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле у нас на границе война нервов. Смотрим, мы, например, латвийское направление. Там чуть ли не к нашему забору, к нашему шлагбауму подходит группа латвийского спецназа, выстраивается. И я понимаю, что это больше всего показуха на те камеры, которые висят с нашей стороны. С точки зрения поляков – вот, у нас белорусы, пролетели вертолеты, еще какая-то история. Украинцы вообще провоцируют, реагируют. Мы их шутки выставляем про борщ, сало – все нормально. Я понимаю, с точки зрения белорусского потребителя, это вообще отличная история. Но они же тоже воспринимают это с точки зрения нервов. Вдруг произойдет такая история, что кто-то возьмет да выстрелит? Где та грань? Вы, пограничники, там стоите. Хороший вопрос нам прислали. Если все-таки Польша/Литва/Латвия решит напасть, какой сценарий развития событий наиболее вероятен? Не нужно ли собирать чемоданчик? Где этот шаг и что будет, если вдруг?

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Тревожный чемоданчик собран всегда у пограничников. Граждане, будьте спокойны. Все задачи, которые будут поставлены, будут выполнены. И как говорил Командующий, белорусский народ может быть уверен, мы надежно охраняем государственную границу. И ряд мер не только технических, но организационных, практических принят. Если мы говорим про украинское направление, то с 2014 года мы плотно занимаемся вопросом и инженерного оборудования государственной границы, и развертывания новых подразделений. Более 40 подразделений за эти годы развернуто. Все-таки что может произойти? Когда, с точки зрения человека, который не в погонах смотрит на эту ситуацию, а, может быть, через призму информационного мира, где та грань? Мы исторически можем очень много найти совпадений начала войн. Что же все-таки может быть? Может быть, захват какого-нибудь райцентра, о чем говорят?