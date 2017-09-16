«Запад-2017»: десантники обезвреживают террористов, артиллеристы уничтожают живую силу противника, танки идут в наступление

Очередной инцидент в пятницу утром в лондонском метро. Некое ведро взорвалось, и люди получили ожоги. Полиция расследует это как теракт.

Историю человечества можно назвать историей самоуничтожения. Подсчитали, что в обозримом прошлом на Земле развязано 15 тысяч войн. Первая известная, кстати, разыгралась 5,5 тысяч лет назад на территории нынешней Сирии, где и сегодня погибают люди… «Хочешь мира, – говорили древние римляне,– готовься к войне». Ничего не изменилось с тех пор. Способность защитить Родину демонстрирует в эти дни белорусская армия совместно с российскими вооруженными силами. Отрабатывается в том числе и борьба с терроризмом. Военные учения «Запад-2017» в разгаре. Евгений Пустовой рассказывает.

Как на «Славянском братстве» с россиянами и сербами, в «Боевом содружестве» стран ОДКБ в небе над Ашалуком, так теперь на родной земле наша армия продолжает брать новые высоты.

Диверсанты обезврежены, бандформирования ликвидированы, войска Союзного государства ведут разведку боем, авиация утюжит плацдармы неприятеля. Это тактические рисунки финальной картина лишь первой части союзного учения. Во второй – Северные (это наши) пообещали Западным, что будет горячо. Общевойсковые баталии еще впереди, но дым из-под деревьев уже повалил. Оказывается, это так техника спрятана. Ну а обнаружить замаскированные наблюдательные пункты – это не корзину белых насобирать. На этом полигоне НП, как грибов этой осенью.

Наших войска под прицел взять сложно, а вот на мушку информационных атак пробовали. Безрезультатно. Как говорится, кто-то лает, а караван идет. Колонны наших войск вышли на свои позиции. По-военному коротко и конкретно свою позицию накануне учения озвучил главнокомандующий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хватит оправдываться. Наши учения оборонительный характер носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная вооруженная группировка на западном направлении Беларуси и России. А коль она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить, учить воевать. На всякий случай.

Сказано – сделано. В ближайшие дни глава государства как главнокомандующий сам проинспектирует боеготовность наших Вооруженных Сил. Армия для страны – гарант суверенитета, учения для армии – залог боеспособности. Учитывая повышенный и постоянный интерес к нашему региону, как театру возможных боевых действий, мы вынуждены проигрывать разные сценарии.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Пункты управления развернуты, система управления создана и функционирует в полном объеме. Войска выполняют задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны.

Ничего тайного. Сценарий в Генштабе, можно сказать, списали с мировых информагентств.

Вот так сейчас выглядит карта мира. Слово «мир» здесь с натяжкой. 40 конфликтов. И все они начинались как под копирку. По сценарию, как будто напечатанному одними руками. Подрыв авторитета власти, раскачивание маргинального недовольства, разжигание хаоса – геополитическая партия разыграна, страну делят, как медовик. С Беларусью это не получится.

Хотят ли белорусы войны, и спрашивать не надо. Минский мир – для Юго-Востока Украины, возрождение Хельсинки – для всей Европы. А вот как мы умеем воевать, увидят восемьдесят экспертов. От Украины до США. От НАТО до Красного Креста. Нам скрывать нечего. Это учение ради мира в регионе.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Мы доверяем всем действиям белорусских властей и высоко оцениваем уровень прозрачности и профессионализма. Нам предоставляется вся необходимая информация и даже сверх того, что мы ожидали.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Я считаю, что это регулярные учения. И никакой опасности, я думаю, не будет. Я уверена.

Вольфганг Зендер, программный директор по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия):

Беларусь открыта и готова к сотрудничеству, вы пригласили наблюдателей, обеспечили прозрачность.

Роза агрессивных ветров угрожающе дует не с белорусской стороны. У нашего учения, как и международной политики Минска, миролюбивый характер. Учимся ликвидировать террористов, обезвреживать сепаратистов, защищать свои границы, причем вдали от них. Даже самую передовую часть сил специальных операций – десантно-штурмовую бригаду из Бреста – забросили в витебские леса.

Дмитрий Соболь, командир 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Бригада на этом полигоне первый раз. Для войск этот полигон новый местность незнакомая, поэтому учимся, тренируемся.

Глубоко окопались не только регулярные части. В Глубоком на защиту в буквальном смысле родного порога под ружье стали сотни мужчин. Даже на шевронах – герб райцентра. Территориальная оборона – это когда армией становится весь народ.

Народное ополчение провожали аплодисментами, а «черных акул» из России встречали хлебом-солью. Так гостеприимно союзные подразделения приветствуют на всех полигонах. Всего около трех тысяч человек. Но главную роль играют белорусы. На авансцене стратегических учений «Запад-2017» – наша территория.

На шести полигонах и еще в двух локациях. Десантники обезвреживают диверсантов и террористов, артиллеристы и авиация уничтожает живую силу условного противника, а танки идут в наступление.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Война войной, а картина мира по расписанию. Это белорусская разработка – передвижной информационный центр. Даже в лесных дебрях десантникам позволяет быть в курсе событий.

Информационный голод окопной правдой военнослужащие утоляют уже после сытного обеда. В армейском фольклоре новая шутка: как ни маскируйся – условный противник наши расположения обнаружит по запаху.

Чтобы было сытно и вкусно, за кухонным столом все равны. С одного котла питаются и солдаты, и офицеры. Впрочем, тяготы полигонной службы и тяжесть 20-килограммового обмундирования на плечах, невзирая на то, какие погоны на них.

Сейчас белорусы со звездами на погонах стали настоящими звездами отечественного телепространства.

Страна буквально онлайн следит за действиями нашей армии. Да что там Беларусь – весь мир. Здание нашего МИДа стало настоящей Меккой для медиа-хаджа журналистов из десятков стран.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270.

Белорусские полигоны в эти дни атакует целый батальон иностранных журналистов. Наверное, европейскому наблюдателю постоянные маневры НАТО уже приелись своей голливудской лощеностью – хочется увидеть настоящих профессионалов в бою, пусть и учебном.

Евгений Пустовой:

«Запад-2017» переходит в активную фазу. На прочность белорусских военных испытывает даже погода. Главная цель учений – оборонительный характер, поэту постоянно проверяют работу дежурных служб. Диверсанты очень активны не только ночью, но и днем.

Условные диверсанты допрыгались. Попали в объятия радушного приема крылатой гвардии из города над Бугом. Но в предстоящие дни то ли еще будет. Северные наступают.