В Беларусь прибыли приглашенные на «Запад-2017» международные наблюдатели

Новости Беларуси. Приглашенные на «Запад-2017» международные наблюдатели прибыли в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По два специалиста из Норвегии, Польши, прибалтийских республик, Швеции и Украины. Уже завтра они отправятся на полигоны. Там, кстати, завершена подготовка к активной фазе учебной операции. Все ключевые позиции замаскированы, инженерное оборудование и связь – зашифрованы. Выставлена и дополнительная охрана – всё как в реальном бою. Ведь цель – не только отбить атаку противника, но и бойцов своих не потерять.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Применяются новые формы охраны – это с использованием беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты применяются как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, как в дневном, так и ночном режиме, причем круглосуточно.