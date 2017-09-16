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17 сентября стартует второй этап учения «Запад-2017»

16 сентября 2017 12:02
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Новости Беларуси. Сегодня завершается первый этап учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября стартует второй этап учения «Запад-2017»-1

Ликвидация диверсантов, незаконных вооруженных формирований и разведка местности – войска союзного государства отработали эти тактические рисунки. И финальный аккорд подготовительной фазы манёвров – работа авиации. На полигоне Ружанский самолеты уничтожат позиции потенциального противника и его укрепления. А вот на Лепельском плацдарме – оборона рубежей.

17 сентября стартует второй этап учения «Запад-2017»-3

Отмечу, второй этап учения стартует завтра и продлится четыре дня. Военные Беларуси и России будут защищать важные объекты, и налаживать совместные действия в условиях гибридной войны. Закончится «Запад-2017» двадцатого сентября.

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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