17 сентября стартует второй этап учения «Запад-2017»

Новости Беларуси. Сегодня завершается первый этап учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация диверсантов, незаконных вооруженных формирований и разведка местности – войска союзного государства отработали эти тактические рисунки. И финальный аккорд подготовительной фазы манёвров – работа авиации. На полигоне Ружанский самолеты уничтожат позиции потенциального противника и его укрепления. А вот на Лепельском плацдарме – оборона рубежей.