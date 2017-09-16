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Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён

16 сентября 2017 16:46
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Новости Беларуси. Подготовка к основным манёврам – отражению атаки условного противника – велась несколько дней на восьми полигонах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -1

И как заверяют командиры – все подразделения к бою готовы. На полигоне под Осиповичами совершенствуют мастерство российские танкисты.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Сейчас мы находимся на отработке тактического элемента под названием «танковая карусель». Танки Т-80 по очереди, один за другим- выходят на позицию вот там на искусственной возвышенности и ведут прицельный огонь по позициям условного противника. Здесь просто закладывает уши.

Искусственная возвышенность – так называемый «сирийский вал». Такие оборонительные сооружения наши соседи сейчас использует во время спецопераций на ближнем востоке. Здесь тоже задача танков не только сдержать наступление противника, но затем и перейти в контратаку.   

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -4

Дмитрий Аверин, заместитель командира танковой роты 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации:
Все цели, задачи, которые были поставлены, выполнены в полном объеме.

Владимир Кузин, механик-водитель Т-80 танковой роты 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации:
У нас высокая боевая готовность и хорошее взаимопонимание в экипаже.

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -7

Управление оборонительной операцией будет вестись из этого командного пункта. Его соорудили буквально за пару дней. Так замаскировали, что не заметишь ни с земли, ни с воздуха.

А это уже колонна белорусских артиллеристов. Сейчас они выходят на огневые точки. Самоходные установки «2-С-5 Гиацинт» считаются мощнейшей артиллерийской системой. Они обеспечат поддержку танкистам и мотострелкам. Вышли на позиции и ракетчики. Развернуты и ждут приказа системы залпового огня «Смерч» и белорусская разработка «Полонез».  

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -10

Дмитрий Задесенец, заместитель командира 36-й реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Минимальная дальность пуска 50 километров, максимальная – до 200 километров,. боевая машина может поражать одновременно 8 целей расходом 8 ракет. Каждая ракета может в определённых пределах поражать свою цель.

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -12

Настроение у личного состава боевое. Не без радостных поводов. У сержанта-срочника Андрея Касиловича накануне был 24 день рождения. В боевых условиях поздравили товарищи по оружию.

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -14

Андрей Касилович, заместитель командира взвода 36 реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Республики Беларусь:
Родители мои знают, что служу 36 реактивно-артиллерийской бригаде, которая является самой мощной по огневому потенциалу. Очень рад и горд. Знают, что нахожусь на учениях. Наблюдают за мной.

Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён -16

На территории Беларуси в совместных стратегических учениях участвуют более 10 тысяч военнослужащих, сотни единиц военной техники. Основная фаза военных действий впереди. Разведка донесла – условный противник вот-вот перейдет в атаку. Здесь будет пахнуть порохом и дрожать земля.

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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