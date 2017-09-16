Оборону заняли, к атаке готовы: первый этап совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» завершён

Новости Беларуси. Подготовка к основным манёврам – отражению атаки условного противника – велась несколько дней на восьми полигонах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как заверяют командиры – все подразделения к бою готовы. На полигоне под Осиповичами совершенствуют мастерство российские танкисты.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Сейчас мы находимся на отработке тактического элемента под названием «танковая карусель». Танки Т-80 по очереди, один за другим- выходят на позицию вот там на искусственной возвышенности и ведут прицельный огонь по позициям условного противника. Здесь просто закладывает уши.

Искусственная возвышенность – так называемый «сирийский вал». Такие оборонительные сооружения наши соседи сейчас использует во время спецопераций на ближнем востоке. Здесь тоже задача танков не только сдержать наступление противника, но затем и перейти в контратаку.