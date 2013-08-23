Рядовой Брэдли Мэннинг оказался женщиной. Её зовут Челси

Новости США. Брэдли Мэннинг заявил о своём намерении сменить пол. Информатор «Викиликс» сейчас находится под стражей в военной американской тюрьме. Рядовой, осуждённый на 35 лет за разглашение сотен тысяч закрытых документов американского правительства, уже сейчас просит называть его женским именем.

Брэдли Мэннинг:

Начиная новый этап своей жизни, я хочу, чтобы все узнали, кто я на самом деле. Я – Челси Мэннинг, я – женщина.

По признанию Мэннинга, он чувствовал себя женщиной с самого детства. Его адвокат заявил, что подзащитный хочет начать гормонотерапию для подготовки к операции по смене пола как можно быстрее.

Накануне Мэннинг обратился к президенту США с просьбой о помиловании. В письме он говорит, что нарушил закон только из любви к своей стране. Мэннинг несколько лет назад предоставил сайту «Викиликс» сотни секретных документов, касающихся, в том числе, военной операции США в Ираке. Пока неизвестно, как отнесется Обама к просьбе Мэннинга. Некоторые эксперты и журналисты считают, что глава государства может значительно сократить срок наказания главного информатора «Викиликс».

Пока президент США решает судьбу рядового Мэннинга, голливудский режиссер Алекс Гибни и продюссер Марк Шмугер занимаются поиском сценаристов, готовых создать сценарий биографического фильма о Мэннинге. За основу «оскароносный» режиссёр решил взять книгу Денвера Никса «Рядовой: Брэдли Мэннинг, Wikileaks и крупнейшая утечка секретов в американской истории».

Напомним, Голливуд на протяжении нескольких лет продолжает исследовать тему «Викиликс». На счету режиссёра Гибни уже есть документальный фильм «Мы крадём секреты: История Wikileaks». Билл Кондон, прославленный голливудский режиссёр, снял фильм «Пятая власть». Картина рассказывает о создании сайта Джулиана Ассанжа.