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Александр Радьков, глава «Белой Руси»: Если у тебя нет опыта работы с людьми, вряд ли ты будешь успешным руководителем

23 августа 2013 14:35
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Новости Беларуси. Участие в избирательных кампаниях стало главной темой сегодняшнего  заседания Республиканского Совета общественного объединения «Белая Русь». Так, в будущем году немало внимания уделят продвижение молодежи в местные советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:
Мы хотим, чтобы через местные советы шли в том числе и молодые люди, чтобы они проверяли себя в решении конкретных житейских задач - в том же ЖКХ, в обустройстве поселка, в новых рабочих местах, чтобы в работе с людьми, что очень важно. Потому что даже если ты хороший хозяйственник, но у тебя нет опыта вот такой работы - в обществе, с людьми, в частности депутатской работы, вряд ли ты будешь успешным руководителем.

# Александр Радьков # Белорусские партии # Наталья Шульжицкая # Ксения Бурьяк

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