Сегодня Анатолий Рубинов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Альфредо Ньевес Портуондо обсудили вопросы сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Куба укрепляют межпарламентское сотрудничество. Сегодня в Минске Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Рубинов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в нашей стране Альфредо Ньевесом Портуондо. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, Куба — важный торговый партнер Беларуси в Латинской Америке. В основе наших поставок — промышленная продукция. В прошлом году взаимный товарооборот составил рекордные 102 миллиона долларов США.