Референдум в Греции: кто обвиняет Европу в экономическом терроризме и за что голосуют эллины

Новости Греции. Драматизму греческой арифметики на прошедшем 5 июля референдуме по вопросу «согласиться ли с условиями кредиторов – помощь, но в обмен на меры жесткой экономии» мог бы позавидовать даже Гомер. Экономический кризис загнал страну угол, сделав неспособной выплачивать внешние долги. С одной стороны, это дефолт и выход из еврозоны. С другой, ЕС не может этого допустить. Так как этот сценарий покажет другим странам-должникам, вроде Португалии, Италии и Испании, что можно просто не платить. Конечно, это не лучшим образом скажется на Евросоюзе. Министр финансов Греции заявил, что скорее отрежет руку, чем подпишет соглашение о реструктуризации греческого долга.

Греция смогла обратить на себя внимание всего мира – и это, пожалуй, самый главный итог референдума. Большинство местных жителей, вне зависимости от их точки зрения, будь то «охи» или «не», относятся к этим событиям, скорее, как к представлению, зная заранее его финал. Ибо спасение утопающих греков, по сути, дело рук Евросоюза.

Накануне в Греции был объявлен день тишины и все агитационные митинги переместились в виртуальное пространство. Главными ньюсмейкерами страны стали министры финансов Греции и Германии. Вольфганг Шойбле дал понять, что, в независимости от результатов голосования, ЕС не оставит греков в беде. При этом даже временный отказ страны от евро, на взгляд чиновника, не угрожает другим финансовым институтам Европы. А вот как скоро откроются греческие банки, пока остается загадкой.

В свою очередь Янис Варуфакис обвинил Европу в экономическом терроризме, назвав драконовскими меры, которые «тройка» предлагает его стране. Но как бы ни проголосовали люди, Греция все равно будет искать пути взаимодействия с ЕС.

Высказываться в пользу или против жестких реформ эллины начали еще в семь утра. Внимание всех СМИ было, конечно же, приковано к фигуре премьер-министра, ибо выступление Алексиса Ципраса на митинге вечером пятницы, по мнению местных социологов, склонило чашу в пользу его сторонников.

Принимая это во внимание, премьер-министр утром отправился на участок для голосования, где, заполнив бюллетень, под шум сотен затворов еще раз обратился к народу Греции.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

Сегодня праздник, потому что демократия – это праздник и радость. Демократия побеждает страх и шантаж, наступает освобождение. Народ направляет послание достоинства, решительности, что выбор – в его руках. Можно обращать внимание на Правительство, но никто не может не обращать внимания на волю людей, их желание взять жизнь в свои руки. Я уверен, что с завтрашнего дня мы откроем дорогу и для других народов Европы, дорогу возвращения настоящих ценностей демократии.

Вот такой бюллетень ожидал 5 июля греков на избирательных участках. В нем всего один вопрос, однако трактуют его совершенно по-разному. Министр финансов Греции призвал не позволить «тройке» запугать обычных граждан, закрыв банки и объявив дефолт. Ведь в противном случае «страна закрепит за собой образ должника в рабском обществе с формальной демократией». Мотивация для большинства сторонников Ципраса все-таки, скорее, эмоциональная, нежели прагматичная.

Избиратели:

Я голосую за Ципраса, потому что он единственный борется за демократию. Только он может сказать «нет» кредиторам.

Мы хотим поддержать нашего премьера, его начинания. Я надеюсь, что все станет лучше. «Охи» – это символ сопротивления европейским банкирам.

О том, что Греция загнала себя в угол, говорят цифры. Долг – более 300 миллиардов. И, по оценке МВФ, для нормализации ситуации республике понадобится еще 52 миллиарда евро в течение ближайших трех лет, а также списание части внешнего долга. Чтобы остаться в еврозоне, Греции пора выполнять свои обещания перед кредиторами. Всем понятно, что страна не может жить и пользоваться евро лишь за счет заемных средств.

Избиратель:

Я хочу, чтобы наша страна оставалась в европейской семье. Я уверен, что только таким образом мы сможем достигнуть положительного результата. Если мы откажемся от реформ, это приведет к изменению геополитики. И не известно, чем вообще закончится.

Георгиос Цогопулос, старший сотрудник политического центра (Греция):

Конечно, никто не хочет жить в режиме строгой экономии. Но, с другой стороны, вы видите, что в Греции закрыты банки, контроль над капиталом практически парализован. Все это говорит о том, что альтернативы нет. Премьер-министр делает популистские шаги, к примеру, отменил плату за проезд в общественном транспорте. Простые люди довольны, что могут экономить. Но ведь казна теряет на этом огромные суммы. За 6 дней – 6 миллионов евро – только на эти цели.

Сейчас идет подсчет голосов. Данные экзит-полов говорят об очень плотной конкуренции – между голосами «за» и «против» разница может быть считанные проценты, поэтому анализ бюллетеней может слегка затянуться, ибо очень высока цена каждого голоса для Греции. Однако ближе к полуночи официальные Афины обещали обнародовать данные результаты референдума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.