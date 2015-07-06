ПАСЕ назначила своих наблюдателей на выборы президента Беларуси

Новости Беларуси. Парламентская ассамблея Совета Европы назначила своих наблюдателей на выборы президента Беларуси.

Предварительно, в состав миссии вошли 27 политиков из 5 партий, в том числе их заместители.

В этой команде и нынешний докладчик по Беларуси комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони. Наблюдатели представляют различные страны: Францию, Германию, Великобританию, Швецию, Италию, Испанию, и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, ПАСЕ в дальнейшем определится, кто станет наблюдателем на выборах президента Беларуси от Венецианской комиссии Совета Европы, а также назначит руководителя этой миссии.