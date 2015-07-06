Новости Беларуси. Министр финансов Греции подал в отставку. О таком решении он объявил после прошедшего накануне референдума по условиям соглашения с кредиторами. По его итогам большинство греков сказали «нет» предложениям международных кредиторов.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что его соотечественники сделали смелый выбор. Между тем, итоги референдума вызвали неодобрительную реакцию в Евросоюзе. Сегодня этот вопрос обсудят в Париже главы Франции и Германии, а завтра в Брюсселе пройдет экстренный саммит глав государств еврозоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.