Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси и заместителя премьер-министра Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отношениях двух стран нет закрытых тем. Беларусь готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военного конфликта. Это уже на первых минутах встречи подчеркнул Александр Лукашенко.

Валид аль-Муаллем, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики:

Встреча проводилась между друзьями, прошла с большой пользой и конструктивно. Мы обсудили двусторонние отношения. Говорили о приглашении белорусских компаний для восстановления Сирии. На большинстве территорий Сирии положение безопасное. Сирийское правительство приняло программу восстановления по всем сферам. В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии.

Валид аль-Муаллем дважды посещал нашу страну. Последний раз в июле 2010 года сопровождал президента Сирии Башара Асада. Нынешний визит чиновника – трехдневный. Программой запланированы переговоры в правительстве и ряд других встреч.