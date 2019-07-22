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Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»

22 июля 2019 10:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси и заместителя премьер-министра Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отношениях двух стран нет закрытых тем. Беларусь готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военного конфликта. Это уже на первых минутах встречи подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»-1

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»-3

Валид аль-Муаллем, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики:
Встреча проводилась между друзьями, прошла с большой пользой и конструктивно. Мы обсудили двусторонние отношения. Говорили о приглашении белорусских компаний для восстановления Сирии. На большинстве территорий Сирии положение безопасное. Сирийское правительство приняло программу восстановления по всем сферам. В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии.

Валид аль-Муаллем дважды посещал нашу страну. Последний раз в июле 2010 года сопровождал президента Сирии Башара Асада. Нынешний визит чиновника – трехдневный. Программой запланированы переговоры в правительстве и ряд других встреч.

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»-6

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»-8

# Международная политика # Валид аль-Муаллем # Фотофакт

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