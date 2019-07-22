Прямой эфир

В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии

22 июля 2019 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Официальные встречи и переговоры. В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра – министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 22 июля, запланированы переговоры Валида аль-Муаллема с главой МИД нашей страны.

В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии-1

Напомним, Беларусь периодически направляет в Сирию гуманитарную помощь, а дети из этой страны уже несколько лет подряд приезжают к нам на оздоровление. Этот год – не исключение. Известно, что из резервного фонда в 2019 году Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить средства для оздоровления более 400 детей из Сирии. 

В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии-4

# Международная политика # Валид аль-Муаллема # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мосты интеграции. Итоги VI Форума регионов Беларуси и России – большой репортаж СТВ
21 июля 2019 19:15

Мосты интеграции. Итоги VI Форума регионов Беларуси и России – большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»
19 июля 2019 18:11

Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»
19 июля 2019 10:55

Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»