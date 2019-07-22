В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра Сирии

Новости Беларуси. Официальные встречи и переговоры. В Минск с визитом прибыл заместитель премьер-министра – министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 22 июля, запланированы переговоры Валида аль-Муаллема с главой МИД нашей страны.

Напомним, Беларусь периодически направляет в Сирию гуманитарную помощь, а дети из этой страны уже несколько лет подряд приезжают к нам на оздоровление. Этот год – не исключение. Известно, что из резервного фонда в 2019 году Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить средства для оздоровления более 400 детей из Сирии.