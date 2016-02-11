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Законы, которые касаются предпринимателей, будут выносить на общественное обсуждение

11 февраля 2016 07:15
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Как сообщили в Министерстве юстиции, проекты таких документов будут размещать на правовых порталах, сайтах госорганов и в СМИ. Высказаться сможет каждый, а затем эти предложения передадут разработчикам нормативных актов.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:
Будет работать обратная связь с общественностью, с предпринимательской средой. В последствии уже разработчик проекта нормативно-правового акта будет аккумулировать эти все предложения и замечания и оценивать с точки зрения целесообразности и возможности учета поступивших предложений.      

Обсуждение может иметь и иные формы. Например, во время проведения общественных советов, где диалог будут вести все заинтересованные стороны.

Так, 11 февраля в Министерстве экономики соберётся специально созданная рабочая группа при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства. В центре внимания нормы закона, согласно  которым все индивидуальные предприниматели могут продавать товары лёгкой промышленности только с сопроводительными документами.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Олег Слижевский

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