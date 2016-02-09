Александр Лукашенко: Ресурс ОДКБ используется не в полной мере

Новости Беларуси. Ресурс Организации Договора о коллективной безопасности используется не в полной мере. Такое мнение 9 февраля высказал президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей.

В настоящее время обстановка в мире нестабильна. Вспомнить хотя бы Украину, Сирию, Турцию. Поэтому неудивительно, что именно вопросы безопасности были центральными и в ходе недавней встречи глав государств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, как отметил Александр Лукашенко, ОДКБ – не просто площадка, а организация, в которой участники должны действовать совместно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мир спокойнее не становится. Скажу откровенно, что я, в общем-то, еще нахожусь под впечатлением от обсуждения этих вопросов с президентом России, с премьером мы меньше касались этих вопросов. Но поскольку на экономике отражаются и события рядом, и чуть подальше, все это сейчас в глобализованном мире взаимосвязано. Поэтому мы с президентом России, наверное, больше половины времени обсуждали эти важные вопросы нашей безопасности: все, что происходит на западном направлении, все, что на юге у нас с Украиной связано, Сирия – этот большой клубок, отношения Российской Федерации с Турцией. Я это не скрываю, потому что, действительно, беспокоит уже не только Россию (это естественно), главного регионального игрока, но на нас это непосредственно отражается. Мы, обсуждая вопросы экономики, обсуждали все эти проблемы во взаимосвязи с безопасностью.

ОДКБ. Я считаю, что мы недостаточно используем этот ресурс. Мы просто или не понимаем, что маловероятно, или просто у нас какие-то другие мысли. Хотя ОДКБ – это не просто площадка, а организация, где мы должны совместно действовать и демонстрировать нашу решимость по защите нашей безопасности, безопасности государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. И даже те, кто не входят, должны, глядя на нас, все-таки иметь какую-то надежду, что мы обеспечим эту безопасность, прежде всего нашим соседям.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Если вообще в целом брать ситуацию и смотреть, например, на Европу, на Ближний Восток, то у нас она относительно стабильная. Конечно, это благодаря прежде всего усилиям высшего руководства стран в системе национальной безопасности, которая создана во всех государствах, соответствующим силовым ведомствам.

Сегодня в ОДКБ входит шесть стран. О безопасности главы государств-участников говорили в прошлом году не раз. В сентябре официальные делегации принимал Душанбе. Тогда партнеры еще раз подчеркнули: в центре внимания крупнейшего военно-политического блока континента – терроризм, наркотрафик и организованная преступность. Уже в конце декабря Совет коллективной безопасности собрал всех в Москве. Тогда борьбе с террором и защите от внешней агрессии Президенты посвятили совместное заявление. Сегодня же в центре внимания ОДКБ еще и вопросы, связанные с возможным наплывом беженцев.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

То, что касается Восточно-европейского региона коллективной безопасности, то есть конкретно Беларусь, западная граница России, нас, прежде всего, беспокоит сегодня возможность или потенциальная угроза наплыва беженцев. Не исключается, что будут попытки ориентировать их, в том числе и на наши страны. В связи с этим мы проводим конкретные мероприятия по линии миграционных служб, по линии пограничных ведомств.