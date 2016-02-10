Главы МИД стран-основательниц ЕС: Евросоюз сейчас переживает один из самых сложных периодов

Новости Италии. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - стран-основательниц Евросоюза - встретились в Риме, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается сегодня Европа.

Участники заявили, что Евросоюз сейчас переживает один из самых сложных периодов с момента своего создания. Это связано и с миграционным потоком, и с террористической угрозой, и с последствиями финансового и экономического кризисов.

Встреча глав МИД стран-основательниц ЕС прошла в преддверии 60-летней годовщины с момента заключения Римского договора. Именно он заложил основу Европейского экономического сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.