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Главы МИД стран-основательниц ЕС: Евросоюз сейчас переживает один из самых сложных периодов

10 февраля 2016 11:10
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Новости Италии. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - стран-основательниц Евросоюза - встретились в Риме, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается сегодня Европа.

Участники заявили, что Евросоюз сейчас переживает один из самых сложных периодов с момента своего создания. Это связано и с миграционным потоком, и с террористической угрозой, и с последствиями финансового и экономического кризисов.

Встреча глав МИД стран-основательниц ЕС прошла в преддверии 60-летней годовщины с момента заключения Римского договора. Именно он заложил основу Европейского экономического сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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