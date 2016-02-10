Тема безопасности стала ключевой на встрече в Минске рабочих подгрупп по урегулированию конфликта на Украине

Новости Беларуси. Тема безопасности стала ключевой на встрече рабочих подгрупп по урегулированию конфликта на Украине. 10 февраля в Минске специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня.

Остается открытым вопрос об отводе тяжелого вооружения, а также разминирования. Обстрелы становятся главной причиной неразрешенных экономических и гуманитарных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Сегодня я узнал печальную новость о том, что на противотанковой мине подорвался микроавтобус, что вызвало смерть гражданских лиц. Эта трагедия подчеркивает актуальность разминирования в зоне конфликта и необходимость дальнейших действий, которые обсуждались сегодня, включая обозначение и нанесение на карту определенных зон разминирования. Мы очень благодарны Беларуси за гостеприимство, за возможность здесь встретиться. И мы надеемся, что мы таким образом можем продолжать свою работу здесь.