Зачем Си Цзиньпин едет в Беларусь, и что мы можем предложить Китаю? – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Одним из первых лично пожал руку новоизбранному Назарбаеву Председатель Китая Си Цзиньпин. Лидер Поднебесной на минувшей неделе приехал в Казахстан с визитом, затем отправился в Москву, где и находится сейчас, а следующим пунктом станет Минск.

Визит Председателя Китайской Народной Республики весьма важен для Беларуси. И для Китая, безусловно. Недавно лидер КНР совершил большое турне по Европе.

Беларусь – одна из европейских стран, которая может стать для Китая площадкой для продвижения на рынок Евросоюза. А для Беларуси важны, конечно же, инвестиции из Китая. Важно увеличивать долю белорусской продукции во взаимном обмене товарами и политическая поддержка.

Поднебесная или страна-загадка. Китай на протяжении большей части своей истории – это настоящая империя. И сегодня лидер КНР – один из самых влиятельных политиков мира. За последние 12 месяцев с визитами к Си Цзиньпину приезжали главы около сотни стран, абсолютно разных по политическим взглядам. К примеру, США, Казахстана, ЮАР или Таджикистана.

Сам же глава Китая наносит визиты достаточно избирательно. По географии его поездок можно проследить основные векторы внешней политики Поднебесной. Вот Си Цзиньпин пожимает руку Президенту Аргентины. Здесь приветствует премьер-министра Франции. На этом фото ведет переговоры с английским принцем Уильямом. И вот уже завтра Си Цзиньпина будут хлебом-солью встречать в Беларуси.

Евгений Прейгерман, директор по исследованиям Белорусского дискуссионно-аналитического сообщества:

Сам факт визита совпадает как с некой символичностью и торжественностью в связи с 70-летием победы, так и, с другой стороны, я думаю, здесь миссия исследовательская в чем-то. Для Китая очень важно сейчас очень четко понять, что здесь происходит. И в этом отношении этот визит должен способствовать.

В нашу страну Си Дзиньпин едет сразу после посещения Казахстана и России. Это еще один символ. Политик показывает интерес к Евразийскому экономическому союзу. Но, являясь нацией предприимчивой, китайцы пока ведут бизнес с каждой из стран ЕАЭС по отдельности.

Два года назад, во время визита президента Беларуси в Пекин, отношения наших стран вышли на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Тогда же стороны подписали три десятка документов на полтора миллиарда долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Китай уже сегодня, как я часто говорю, - империя. Это уже страна, без которой не решается ни один вопрос в мире, и она должна идти в Европу, мы готовы способствовать этому, прежде всего, экономически.

С денежной точки зрения Китай — партнер не то слово надежный. Это, ни много ни мало, уже первая экономика в мире, если считать по паритету покупательной способности. У КНР и самые большие золотовалютные резервы – их объем приближается к цифре в 4 триллиона долларов.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

За последние пять лет китайская промышленность, точнее китайские потребители, потребили больше цемента, чем за весь двадцатый век США. Это говорит о том, что экономика очень растущая. В прошлом году уже произошел своеобразный переворот: Китай вышел на первое место не только по привлечению внешних инвестиций в китайскую экономику, но вышел на первое место по внешним инвестициям.

Китай реализует сразу несколько глобальных проектов, которые могут значительно изменить экономическую картину мира. Один из них — строящийся канал в Никарагуа. Он станет альтернативой Панамскому. Поднебесная хочет транспортировать через него нефть, которую планирует добывать в Венесуэле. Или еще одна задумка – экономический пояс шелкового пути. Это транспортно-логистический поток, который свяжет Азию с Европой. Планируется, что он пройдет и через Беларусь. Наша страна станет важным его узлом. Об этом говорил и президент Беларуси в интервью ведущим китайским СМИ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Китаю нужна дружественная страна в Европе. Пожалуйста, располагайте нашими возможностями в центре Европы, давайте будем сотрудничать во благо друг другу. Более того, китайцы - очень осторожные люди, они никогда не будут сотрудничать с проблемными государствами. Они не хотят лезть туда, где проблемы, у них своих хватает проблем. Мы не имеем проблем ни с кем.

Многие белорусско-китайские проекты уже реализуются. К примеру, «Великий камень». Беларусь предоставляет Китаю площадку и человеческий потенциал для этого проекта. Парк станет IT-центром и, планируется, конкурентом для крупных западных компаний в сфере высоких технологий. Кроме того, обеспечит работой больше 100 тысяч человек.

Есть экспортная перспектива и у продовольственной сферы. На днях белорусская молочка получила зеленый свет на рынке Поднебесной. Точнее – полтора десятка предприятий. Они будут поставлять на экспорт сухое молоко. Прорабатываются и другие варианты. Пока ясно одно: шансом нужно пользоваться.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В ближайшие годы в Китае будет реализовываться грандиозная программа – уже реализуется фактически: на месте крупных деревень будут строится крупные города. В силу этого количество пахотных земель уменьшится. И Китай уже действительно будет иметь серьезную востребованность в ряде продуктов питания со всего мира, в том числе почему бы не из Беларуси, как из потенциального политического партнера.

Партнерство, кстати, с большим потенциалом. Прежде всего – финансовым. Для Поднебесной цифра в 200 миллиардов долларов на инвестиции – в порядке вещей. Страна имеет один из самых активных инвесторов в мире. Но политика – куда вкладывать деньги – жестко регламентируется. Китайцы должны быть уверены, что деньги вернутся сторицей.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Кроме экономики, Беларусь и Китай связывает еще и письмо. Например, известное всем со школы правило «як чуем так и пішам» на китайский манер воплощается во фразе «как вижу, так и пишу». Вот наглядный пример – иероглиф «дружба». Пишется он вот таким образом и обозначает рукопожатие. Вот этот жест (прим. рукопожатие). Кстати, этот жест стал уже давно одним из главных в отношениях между странами.

Китайцы, кстати, чтобы произносить название, в том числе и нашей страны, специально придумали звук «Оу». Он заменяет звук буквы «Р». Об этом рассказывает Цао Чэнь. Китайский специалист подчеркивает: сходств между двумя странами, а точнее народами этих стран, больше, чем думают многие.

Цао Чэнь, ведущий специалист Центра информационной деятельности республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Каллиграфия в Китае – это целая философия. По тому, как человек пишет, можно сказать, кто он, какой у него характер. Тоже самое, как в вашей стране могут судить человека по почерку.

А какой будет почерк у отношений «Беларусь-Китай» – об этом можно будет говорить в ближайшие три дня. Именно столько продлится визит в Беларусь лидера самой большой нации в мире, которая замахнулась и на мировое экономическое лидерство.

Планируется, что за время пребывания Си Цзиньпина в Беларуси будут подписаны документы на 15 млрд долларов. Это – цель. И достигнуть ее получится только вместе.