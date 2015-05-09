Почему президент Киргизии не спал накануне саммита ЕАЭС в Москве 8 мая? – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

К 70-летию Великой Победы был приурочен и неформальный саммит лидеров некоторых стран СНГ в Москве. Президент Лукашенко принял участие в этой встрече. И еще в одном саммите принял участие белорусский президент. Он состоялся 8 мая в российской столице. Главы государств Евразийского экономического союза провели заседание впервые в полном формате с момента запуска ЕАЭС 1 января 2015 года. Наталья Бреус с подробностями.

Этот визит белорусского президента в Москву проходил на фоне юбилейных торжеств. 70-летие Победы в Великой Отечественной празднуют с размахом. Даже в правительственном аэропорту мировых лидеров встречали солдатской кашей.

В Беларуси сегодня наравне с Россией чтят подвиг героев. Ни один ветеран не забыт. Война дорого обошлась республике – погиб каждый третий, а сколько наших полегло в братских могилах. Дань памяти павшим отдают у стен Кремля. Это делает и президент Беларуси — возлагает венок к мемориалу в Александровском саду. Могила неизвестного солдата в эти дни утопает в цветах. В процессии рядом с главой белорусского государства российские политики и общественные деятели. Они следуют по аллеи городов-героев, среди которых и Минск.

Маршем проходит почетный караул Кремля и военнослужащие из Беларуси, которые в этом году принимали участие в параде на красной площади.

Праздничная атмосфера сопутствует серьезному разговору политиков. После теплых приветствий начинается неформальный саммит СНГ. Вторя друг другу, лидеры содружества говорили о том, что попытки пересмотра итогов Второй мировой сегодня просто недопустимы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Великий советский народ принес нам Великую Победу. И сейчас это очень актуально. Это должно работать на объединение наших государств и наших народов.

Содружеству сегодня достается. Мол, организация неэффективна. Но лидеры СНГ используют эту площадку для общения. Приехали не все. Саммит прошел, например, без президентов Молдовы и Туркменистана. Не было и Порошенко. Украина де-факто сворачивает участие в деятельности СНГ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выхода Украины из СНГ вряд ли стоит ожидать. МИД Украины заявляет сам, что членство в СНГ позволит отслеживать национальные интересы в регионе. То есть МИД Украины дает нам понять, что расставаться с СНГ Украина не собирается. Я уже говорил, что для нас Украина очень важна. И нам надо как-то более конструктивно подойти к этому украинскому вопросу.

Больше экономики было на встрече лидеров ЕАЭС. С момента запуска Евразийского экономического союза впервые прошла такая полноформатная встреча. В начале года в мире появилось новое экономическое объединение с едиными правилами движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В эти майские дни Евразийская экономическая комиссия подготовила достаточно обширную повестку дня. Это позитивный знак того, что все наши конструктивные, а нередко и критические пожелания комиссией услышаны, оперативно приняты в разработку и стали для нее руководством к действию. Надеюсь, что и практические результаты, в том числе по устранению изъятий, созданию условий для роста взаимного товарооборота, также не заставят себя ждать.

Наталья Бреус, политический обозреватель:

Легкую непредсказуемость саммиту Евразийского экономического союза добавил Кыргызстан. Вроде договор о присоединении страны к этому объединению был подписан еще в декабре, но для окончательного вступления не хватило буквально пару протоколов – они не были согласованы до последнего момента. Даже сам Атамбаев признался, что последние две ночи практически не спал.

Асламбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:

Я очень переживал. Меньше часа назад наконец-то эксперты нашли решение, которое устраивает и главных членов союза, и Кыргызстан.

Были вопросы к Бишкеку по ветеринарному контролю и инфраструктурным проектам с Китаем. Не все просто. Но партнеры по союзу оценили стремление Кыргызстана соответствовать стандартам Евразийского экономического союза – и договориться удалось.

Это значит, что тройка – Беларусь, Россия и Казахстан – с Арменией и Кыргызстаном превратилась за последние полгода в пятерку.

Эксперты констатируют рост товарооборота стран-участниц почти на двадцать миллиардов долларов. Заметную выгоду должны принести в перспективе и соглашения о зонах свободной торговли. Первое такое на повестке – соглашение с Вьетнамом. Дальше на очереди аналогичные с Индией, Израилем и Египтом. Это огромные рынки!

Что важно – от рамочных вопросов постепенно лидеры переходят к решению конкретных задач в общем пространстве. Если с передвижением товаров все более-менее понятно, то вот над рынком услуг еще нужно работать. Особенно в транспортной сфере – речь о равных условиях для перевозчиков. На повестке и общий электроэнергетический рынок.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Ставится задача сократить транспортные издержки, развить добросовестную конкуренцию в данном секторе услуг. Будет обеспечена гармонизация правил и требований для автоперевозчиков.

Президенты утвердили макроэкономические ориентиры на ближайшие два года. Было заметно, что завершается встреча на позитиве, несмотря на непростую экономическую обстановку в мире.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сейчас, в условиях кризиса и санкционной политики Запада, естественно, есть падение в товарооборотах, но мы говорили, что такие форс-мажоры всегда будут, вызовы будут, но зато общее состояние отношений, перенос предприятий, товаров, создание совместных предприятий идёт. Кризисы вечными не бывают. Я считаю, мы находимся на правильном пути.

В эти дни в Москве собрались лидеры из почти трех десятков государств. На празднование Победы в российскую столицу приехали главы правительств и большое количество высоких гостей.

Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Еще до официального визита пообщался с председателем КНР. Встретился белорусский президент также с руководителями Вьетнама, Сербии, Кипра и премьером Словакии.