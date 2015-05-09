Как отмечали День Победы в регионах Беларуси и в Европе? – обзор программы «Картины мира с Юрием Козиятко»

Парад в честь 70-летия Великой Победы прошел в Беларуси, России, некоторых республиках постсоветского пространства. В других странах мира пусть не так торжественно, но тоже отметили дату Победы. Давайте посмотрим, как это было.

В Беларуси праздничные мероприятия в День Победы охватили всю страну. Помимо Минска, эпицентром памяти стал город над Бугом. Здесь основные мероприятия прошли в Брестской крепости. Полторы тысячи наследников победы пронесли фотографии с именами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную.

В Гродно праздник начался с митинга у обновленного Кургана Славы, рядом с которым прошёл парад войск. Зрители смогли не только увидеть редкие экземпляры военной техники, но и после официальной части сфотографироваться с ними. В городе развернулись театрализованные площадки, выставки автоклубов, трансляции кинофильмов и видеороликов.

В Могилёве праздничные мероприятия начались вечерним театрализованным представлением с элементами реконструкции форсирования Днепра. Действа, которое развернулось на земле, воде и в воздухе, собрало рекордное количество зрителей – 125 тысяч. Сегодня в городе торжественным маршем прошли воинские части, после чего в городе всех желающих кормили солдатской кашей и фотографировали на военном мотоцикле. Праздничная программа проходит и на Буйничском поле.

В Гомеле впервые в этом году прошел парад военной техники. Необычную акцию организовали и в общественном транспорте города – водители и кондукторы переоделись в военную форму. А добровольцы на личном транспорте договорились бесплатно перевозить ветеранов.

Масштабные мероприятия по случаю 70-летия Победы прошли и в России. Юбилейный парад в столице на Красной площади стал одним из самых крупных за всю историю праздника. В нем приняли участие более 16 тысяч военнослужащих, в том числе из стран СНГ. Среди них 75 белорусских спецназовцев. 5-ая отдельная бригада – одно из лучших соединений в Вооруженных Силах Беларуси.

Польша отметила праздник 7 мая. В Гданьске для участия в церемонии, посвященной 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в Европе, собрались лидеры отдельных стран ЕС, Украины, а также генеральный секретарь ООН. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего был дан салют.

В Германии Бундестаг на специальном собрании отметил заслуги как Западных союзников, так и Советской армии. Память погибших немецкие депутаты почтили минутой молчания. А в берлинском Трептов-Парке возложили цветы к монументу «Воин-освободитель».

Во Франции День Победы объявлен национальным праздником, который многие годы проходит по неизменному сценарию. Действо, которое занимает 2 часа, включает в себя возложение президентом страны венка к могиле неизвестного солдата, зажжение Вечного огня, смотр войск и небольшой парад. Высокие гости из разных стран собрались и во французском городке Нуайе-Сен-Мартен. К месту захоронения возложил венки и глава белорусской дипмиссии во Франции Павел Латушко.

В Великобритании вместо парада проходят поминальные службы. В центре Лондона по случаю 70-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошла минута молчания и салют над Темзой. Также в память о погибших в годы Второй мировой войны в День Победы по всей Британии были зажжены свыше 200 береговых маяков.

Парад в Киеве проводить не стали, ограничились концертом симфонической музыки, который символически завершился в 23.01 – время объявления о прекращении огня. Сегодня президент страны возложил цветы к могиле неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

В Казахстане парад, посвященный Дню Победы, прошел в четверг. Несколько лет назад именно 7 мая в стране был объявлен государственным праздником — Днём защиты Отечества. Торжества в этом году стали наиболее масштабными в истории страны. В нём приняли участие 300 единиц наземной и воздушной техники и 5 тысяч военных.