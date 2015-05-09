Парад в Минске 9 мая 2015: сотни единиц техники, 30 самолетов, 5 тысяч военных – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Апофеоз 70-летия Великой Победы – военный парад – состоялся сегодня в белорусской столице. Грандиозное зрелище собрало сотни тысяч белорусов и гостей страны.

Праздник Великой Победы в этом году юбилейный. Один из самых почитаемых дней в нашей истории в семидесятый раз собрал на улицах Минска всех, кому дорога память о подвиге. Традиционно в этот день отдал дань памяти погибшим в Великой Отечественной и президент Беларуси.

Здесь же, на площади Победы, представители иностранного дипкорпуса, высшие должностные лица и, конечно, ветераны. Со старой гвардией тепло и душевно пообщался Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вас все меньше становится, но, тем не менее, ядро крепкое еще. Правильно я говорю? И приказ помните? Жить и жить – вопреки всему.

Тем временем у стелы «Минск-город-герой» все уже были в предвкушении большого праздника.

Алексей Мартиненок, корреспондент:

Посмотреть на 70-ый, юбилейный парад Победы в Минске пришло огромное количество людей. На трибунах много гостей из других стран. Да и сам парад получился уникально интернациональным – рядом с белорусскими прошли и российские, и американские военнослужащие.

Почетные места в первых рядах – для ветеранов. В Беларуси сегодня живут более 16 тысяч непосредственных участников второй мировой войны. В том числе два героя Советского союза. Кстати, 39 ветеранов Великой Отечественной войны уже перешагнули 100-летний рубеж.

Виктор Сапега, ветеран Великой Отечественной войны:

С каждым годом все лучше и лучше. И праздник все торжественнее, многолюднее. Люди нарядно одетые, лучше идет наша армия с хорошим вооружением.

Белорусы именно у ветеранов учатся искренне любить Родину и верить в ее будущее. Об этом чуть позже говорил с трибуны президент страны. Александр Лукашенко напомнил, что главный удар фашистов приняла на себя белорусская земля, где и разыгрались жестокие и трагические события начала войны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Враги бросали против нас сотни тысяч карателей. Они действовали с варварской, первобытной жестокостью, ровняли с землей наши города и села, вешали, расстреливали и жгли заживо наших женщин, детей и стариков. С нами вели войну на полное истребление.

Нас не сломили! Мы выстояли и победили! Но в этой битве Беларусь понесла огромнейшие потери. И эту страшную боль не может залечить даже время.

Новые времена тоже никак не могут избавиться от практики военных действий. Президент Беларуси не прямо, но прозрачно намекнул на ситуацию в Украине: и мир, и Европа приближаются к опасной черте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы видим: трагические уроки войны забыты.Вновь торжествует не сила права, а право силы.Вновь рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут люди. И мир, и Европа приближаются к опасной черте. И сейчас, как никогда, важно помнить уроки Великой Отечественной. Помнить об этих уроках должны и политики, и руководители, и народы.Важнейший из этих уроков таков: нет ничего ценнее мира. И никакие амбиции, никакие расчеты, никакие интересы не стоят того, чтобы приносить им в жертву человеческие жизни.

19 парадных расчетов, сотни единиц техники, 30 самолетов и 11 вертолетов воздушного эшелона, больше 5 тысяч военных – зрелище, которое завораживает с первых минут. А в первых рядах — танки и машины времен Великой Отечественной.

В юбилейный год на парадах и в Москве, и в Минске состоялись своеобразные премьеры. Белорусские разработчики представили «Полонез» – эта система залпового огня может поразить до восьми целей на расстоянии в 200 километров.

Традиционно маршем прошли и российские военнослужащие и союзная техника, а американские военные стали изюминкой нынешнего праздника.

Этот оркестр фактически еще в военное время был основан Гленом Миллером, сегодня принял участие в параде. Союзников по антигитлеровской коалиции тепло встретила публика. Но настоящий фурор своим выступлением произвела белорусская рота почетного караула.

Завершилось все показательным прокатом гражданской техники и спортивно-молодежным шествием. Здесь тоже есть на что посмотреть. Например, на такие редкие на городских улицах БелАЗы.

Под впечатлением остались все. Но на парад люди шли не только за зрелищем. Еще и для того, чтобы воспользоваться уникальной возможностью и пообщаться с ветеранами. Это особенно важно для подрастающего поколения.

Минчане и гости столицы:

Для нас очень важно прикоснуться к этому вживую и оставить это в своей душе, чтобы наши дети могли и следующим поколениям передать это чувство гордости.

Очень красиво, очень интересно. Первый раз побывал я в Минске на параде. Чувства и впечатления – просто класс, здорово!

Вечером праздничная программа в Минске и областных центрах завершится праздничным салютом из 30 залпов – ровно столько же, сколько в Москве в 1945 году.