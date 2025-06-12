В Аргентине протестующие разгромили здание местного телеканала

В Аргентине протестующие захватили и разгромили здание местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни сторонников экс-президента страны, возмущенные решением Верховного суда оставить в силе приговор, вынесенный политику за коррупцию, штурмом захватили здание телецентра. Толпа снесла несколько контрольно-пропускных пунктов и, ворвавшись на первый этаж, стала разбивать окна, двери и крушить оборудование. После погрома протестующие покинули здание. Теперь их разыскивает полиция.