Зачем Беларуси статус наблюдателя ШОС?

Новости Беларуси. У Беларуси сложились хорошие отношения со всеми странами, входящими в БРИКС. И наша страна готова активно подключиться к конкретным направлениям сотрудничества в рамках данного объединения. Об этом еще в начале июня сообщил глава белорусского МИДа по итогам переговоров в Москве со своим российским коллегой.

Что касается Шанхайской организации сотрудничества, то в рамках нынешнего саммита Беларусь рассчитывает повысить свой уровень участия в ШОС со статуса партнера по диалогу до статуса наблюдателя.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это больше вопрос статуса. Важно, что мы можем там присутствовать – и у нас уже есть такая официальная юридическая возможность, можем налаживать непосредственные контакты, поддерживать их на уровне министров, а в будущем и замминистров. То есть основной вопрос, конечно, экономика – инвестиции, новые рабочие места, новые технологии на территории Республики Беларусь. За эти перспективы и стоит соревноваться, конкурировать в рамках этих образований.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

Первая у нас выгода – новые рынки, вторая – реальная технологическая кооперация, третья – расширение, в перспективе, различного рода зон свободной торговли, каких-то других интеграционных объединений, в которые мы включаемся. Здесь будут легче перемещаться товары.