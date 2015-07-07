Заседания рабочих групп по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины прошло в Минске 7 июля

Новости Беларуси. На пути к миру. 7 июля в Минске в закрытом для прессы формате проходят заседания рабочих групп по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Они традиционно готовят почву для встречи трехсторонней контактной группа: ОБСЕ – Россия – Украина с участием представителей самопровозглашенных республик.

Мартин Сайдик, специальный председатель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Дела действительно продвигаются, обсуждения были по разным темам. В экономической группе шла речь о восстановлении водоснабжения, банковских услугах и выплат пенсий. В группе безопасности обсуждались вопросы Широкино и вопрос отвода вооружения калибром менее 100 мм. Думаю, в следующий раз, через две недели, мы сможем надеяться на конкретные шаги.

За минувшие сутки в зоне конфликта режим прекращения огня был нарушен около 30 раз. Мощному артобстрелу подверглись населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Наиболее активные боевые действия ведутся в районе донецкого аэропорта и поселка Спартак.

В настоящее время идет разбор завалов в районе донецкого аэропорта. Там есть жертвы среди мирного населения. Все они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Взрывы и выстрелы не стихают также в Горловке, Широкино и Авдеевке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.