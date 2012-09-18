В Гродненский медуниверситет поступили свыше 30 граждан Нигерии

Новости Беларуси. Высокое качество высшего образование и приемлемая цена вызвали настоящий бум иностранных студентов в Беларуси. Вместе с уже традиционными государствами Ближнего востока, Индии, странами СНГ, своих молодых людей на обучение в Беларусь присылают и Африканские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентка из Нигерии Лауретта Али всегда мечтала стать хорошим врачом. Найти на родине ВУЗ с высоким стандартом девушке не удалось. От друга узнала о далёкой Беларуси и о медицинском университете в Гродно. Изучив информацию в интернете и отзывы выпускников из разных стран, Лаурета собрала чемоданы.

Лауретта Диенма Али, студентка ГрГМУ (Нигерия):

Мой знакомый очень хорошо отзывался о Гродненском университете. Он сказал, что здесь прекрасные отношения между преподавателями и студентами. Да и сам он теперь уважаемый врач у нас в Нигерии. Поэтому сомнений не было, я решила учиться здесь.

Зикиру Мбенгау, студент ГрГМУ (Нигерия):

Мне нравится Беларусь. Очень хорошая мирная страна. Люди очень доброжелательные. Даже не зная английского, все стараются помочь, подсказать. Все хотят подружиться. Такое отношение стимулирует меня изучать ваш язык, вашу культуру.

Виталий Воробьёв, первый проректор Гродненского государственного медицинского университета:

Мы наряду с Витебским университетом, первые в Беларуси перешли на возможность обучения все 6 лет на английском языке. То есть все дисциплины, все кафедры готовы в этом плане работать.

Сегодня в Гродненском медицинском университете всего обучается свыше 400 иностранных студентов.