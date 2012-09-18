Парламентские выборы в Беларуси. Проголосовать досрочно можно на 43 участках в 32 странах

Новости Беларуси. Постоянно проживающие за границей граждане Беларуси, которые в день выборов 23 сентября будут находиться на белорусской территории, смогут проголосовать по месту своего пребывания. Об этом говорится в разъяснении, которое принято 18 сентября на заседании Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проголосовать можно, имея паспорт и свидетельство о регистрации. Сделать это досрочно можно и за рубежом, на 43 участках в 32 странах, при этом впервые - в Азербайджане и Армении. Кроме того, созданы 3 участка для голосования новыми заграничными учреждениями, открытыми в прошлом и этом году, - это генеральные консульства в Мюнхене и Стамбуле, а также отделение посольства Беларуси в России в Ростове-на-Дону. Все эти избирательные участки приписаны к столичному Купаловскому избирательному округу № 95.

Наталья Лобачева, председатель Купаловской окружной избирательной комиссии №95:

Подсчет голосов будет осуществляться непосредственно в комиссиях по месту их нахождения. А протоколы будут передаваться нам по электронной почте либо по факсимильной связи Министерства иностранных дел. К двум часам окружная комиссия будут знать все результаты голосования за пределами Беларуси.