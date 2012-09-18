В США за 50 дней до президентских выборов началось досрочное голосование

Новости Беларуси. В США за 50 дней до выборов началось массовое досрочное голосование в рамках президентской гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с досрочным голосованием появился специальный доклад наблюдателей от ОБСЕ, в котором факт столь длительного срока досрочного голосования отмечен как позитивный, так как помогает привлечь максимально широкие круги граждан.

Однако есть у авторов документа и претензии к заокеанской демократии. Так к выборам не допущены 4 миллиона американцев, а голосование по факсу названо «спорным». Но более всего расстроило ОБСЕ то, что наблюдать за выборами в США иностранцы могут только в 4 из полусотни штатов.

А вот за потоком антирекламы в рамках этой кампании вынужден наблюдать весь мир. Так, например, 18 сентября, кандидат от республиканцев — миллионер Митт Ромни, на встрече со спонсорами назвал сторонников демократа Барака Обамы «нахлебниками». В штабе действующего президента уже задались вопросом: о чем думал потенциальный глава государства, оскорбляя половину избирателей? Впрочем, как отмечают социологи, две трети новостей о нынешней гонке, уже названной в США «самой грязной», — это как раз подобные скандалы.