Кандидатами в депутаты по Заславскому избирательному округу № 77 стали два человека

Новости Беларуси. «Зарегистрировать или отказать». В окружных избирательных комиссиях области, а их на Минщине - 17, прошли заседания по регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На повестке дня также было утверждение избирательного бюллетеня и распределение эфирного времени для предвыборной агитации.

Всего в столичном регионе официально зарегистрированы 66 кандидатов в депутаты. Так по Заславскому избирательному округу № 77 из шести претендентов кандидатами в депутаты стали два человека. Ошибки в подписных листах и недостоверные сведения о доходах и имуществе стали основными причинами отказа в регистрации. По каждому претенденту решение члены комиссии принимали отдельно открытым голосованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Вашкевич, председатель окружной комиссии по Заславскому избирательному округу № 77:

Собрание было подготовлено, всё было проведено качественно, проверки были проведены на высоком уровне, акты прилагаются. Пожалуйста, можете в трехдневный срок обжаловать эти решения. Все, кто официально зарегистрирован, могут начинать свою агитационную деятельность.