Сотрудничество между Беларусью и Брянской областью России обсудили Президент Александр Лукашенко и губернатор Александр Богомаз

Новости Беларуси. Общая граница и шкала ценностей. Наращивание сотрудничества между Беларусью и Брянской областью России обсудили сегодня Президент Александр Лукашенко и губернатор Александр Богомаз. На встрече во Дворце Независимости отметили рост взаимного товарооборота. Однако, цифра в 6-7% далека от желаемого результата. Президент Беларуси предложил углубить сотрудничество в строительной, социальной сферах и сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из Западных регионов России. Граничит сразу с двумя белорусскими областями. Гомельской и Могилевской. Территория Брянщины - почти 35 тысяч квадратных км, население более 1 млн 200 тысяч. Региональный валовой продукт – почти 4 млрд долларов. Общая граница, а значит, сотрудничество имеет, просто обязано иметь, множество точек соприкосновения. Делегации обеих стран эту самую общую границу пересекают частенько: бизнес-встречи, форумы, совместные проекты. Да и просто дружеские визиты. Нынешний визит губернатора Александра Богомаза начался с Витебской области. Кроме встречи с белорусским коллегой - предприятия. Обязательная часть программы. Ведь в составе делегации бизнесмены. Кстати, о том, что бизнес нужно активнее вовлекать в двустороннее сотрудничество, позже будут говорить и на самом высоком уровне. По итогам витебских переговоров уже подписан документ на поставку в российский регион крупной партии белорусского кирпича.

А это уже Минск. После традиционного возложения на площади Победы делегация побывала во Дворце Независимости. Губернатора Брянской области принял Александр Лукашенко.

Главный посыл встречи - сотрудничество нужно углублять. Тесные связи Беларуси и Брянска - это не только и не столько торговля. Хотя наш товарооборот за последние годы «просел». И действительно нуждается в «перезагрузке». Если в 2013 году он составлял почти 900 миллионов долларов, то в прошлом - 465. В первом полугодии замечен прирост, но речь о 6-8%. Потенциальные возможности, разумеется, гораздо выше, отмечают обе стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы наши возможности знаете, мне нет смысла перечислять эти возможности и в сельском хозяйстве, и в области промышленности. Но я хотел бы обратить внимание, если говорить, допустим, о селе, не только на то, что мы можем поставить в Брянскую область, какую-то технику, помочь, если нужно, с развитием сельского хозяйства. Я хотел бы обратить ваше внимание на более серьезные вопросы. Допустим, племпроизводство, наука в сельском хозяйстве. То есть нам пора уже от простого обмена переходить к более углубленному сотрудничеству по всем направлениям, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы готовы с вами делиться всем тем, что у нас есть. Еще раз подчеркиваю, потому что мы соседи, и вы родные люди для нас. И белорусы не чужие для вас. Вы знаете, что мы немало сделали в области сфер социальных, особенно в плане развития автотранспорта для людей. Это автобусные перевозки. Сейчас у вас идет модернизация жилья так же, как и у нас, и по всему бывшему Советскому Союзу. Вы знаете, какие там лифты были установлены. А без них сегодня нельзя, многоэтажки обеспечить нужно лифтами. Мы приспособились к этой замене. Я недавно был на этом заводе. Мы делаем хорошие современные лифты. Таких же размеров, объемов, которые были установлены когда-то в этих домах. Поэтому, если нужно будет, мы готовы и в Брянской области подключиться по полной программе к замене лифтового оборудования. И не только в старых, но и готовы производить и для новых помещений. Я хочу также вам предложить более комплексно подходить к проработке и развитию нашего сотрудничества, поэтому я бы хотел, чтобы ваш визит прошел именно под углом обсуждения перспективы нашего сотрудничества, сотрудничества на более высоком уровне, а не просто товарный обмен. Без него, конечно, мы не обойдемся, мы это будем делать, но мы должны и производить товары очень высокого уровня для того. Чтобы вместе могли их продавать не только на постсоветском пространстве, но и в странах хотя бы Восточной Европы, бывших наших дружеских государствах. Думаю, там много людей, которые относятся к нам внимательно и с удовольствием будут с нами сотрудничать.

На территории Брянской области уже действуют три сборочных производства белорусской техники. В том числе кормо- и зерноуборочных комбайнов. Доля нашего капитала в данном случае - 51 процент. К слову, «Брянсксельмаш» - крупнейший налогоплательщик области, а зарплаты на предприятии среди самых высоких по промышленному корпусу Брянщины.

Игорь Короткевич, первый заместитель директора департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш»:

За десять лет «Брянсксельмаш» проделал путь от производства 100 единиц техники в год до 1,5 тысяч, которые планируется в текущем году. Мы сегодня продаем не просто комбайны, мы продаем комплекс услуг, в том числе сопровождение комбайна как в гарантийный период, так и в послегарантийный, обеспечение запчастями, доступный сервис, дешевый сервис. И наличие такого предприятия на территории Российской Федерации позволяет соответствовать не только критериям постановлений правительства Российской Федерации, но и критериям наших конечных покупателей, в первую очередь.

Создание совместных производств и есть та самая «продвинутая» взаимовыгодная форма сотрудничества. Брянск заинтересован в таком животноводческом предприятии, есть перспективы и в растениеводстве. Стороны договорились и о создании белорусско-брянского строительного комплекса. Еще один большой общий интерес - биотехнологии. Кстати, в Брянском регионе широко представлены белорусские товары. Работают товаропроводящие, фирменные и дилерские сети наших предприятий. В основе экспорта - молочная продукция, машины для сельского хозяйства, обои. Белорусские товары, подтверждает губернатор, на брянских прилавках всегда востребованы.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области Российской Федерации:

Брянская область поставляет в Республику Беларусь и черные металлы, и лом черных металлов, и запасные части к локомотивам, и нефтепродукты, и другую продукцию. От вас мы получаем продукты питания. Они пользуются большим спросом у нашего населения, потому что они качественные. И люди знают: то, что произведено в Беларуси, это высокого качества молочные продукты. Все с радостью покупают.

Торговые позиции и не только продолжили обсуждать сегодня и в доме правительства.

Именно такое вот региональное сотрудничество наиболее продуктивно. Об этом не раз говорили лидеры государств. Уже доказавшая сей факт традиция - форум регионов. Проходит ежегодно. И каждый год новые партнеры, контракты, новые перспективы и грани двустороннего сотрудничества. Дважды форум регионов Беларуси и России проходил в нашей стране. Последний - совсем недавно, в июне 2016 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С одной стороны, получается, мы на самом высоком уровне принимаем меры по созданию общего рынка, а с другой – государство, и мы этим страдаем, и Россия, реагируя на мировые вызовы зачастую защищают только свои интересы национальные. Но нам-то, Беларуси и России, друг друга бояться нечего. Мы взаимодополняющие по многим позициям, если не по всем. И надо этим воспользоваться.

Только первые итоги нынешнего форума это по меньшей мере 40 соглашений на 300 миллионов долларов. После посещения Минского региона, делегация планирует отправится в Брестский. А уже в конце августа в Брянске состоится экономический форум. Белорусы получили приглашение, и уже подтвердили свое участие.