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Южная Корея потребовала от Северной отказаться от планов запустить в космос спутник

03 февраля 2016 14:04
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На Дальнем Востоке накаляется обстановка. Южная Корея потребовала от Северной отказаться от планов запустить в космос спутник. По мнению Сеула, это является лишь предлогом для испытания межконтинентальных ракет. Северяне настаивают, что это будет сделано в рамках развития собственной космической программы.

Соседние страны при этом считают, что обкатываться будут также и военные ракетные технологии. Отказаться от запуска спутника требуют американцы. А министр обороны Японии даже заявил, что его страна готова уничтожить северо-корейский спутник в случае старта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Космос

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