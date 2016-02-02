Актуальные вопросы белорусско-германских отношений обсудили в МИД Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы белорусско-германских отношений обсуждены в МИД нашей страны. Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей встретился с руководителем регионального представительства Фонда имени Фридриха Эберта Штефаном Мойзером и послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. Обсуждались актуальные вопросы отношений между странами.

Фонд имени Фридриха Эберта — один из старейших, близкий к Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.