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Актуальные вопросы белорусско-германских отношений обсудили в МИД Беларуси

02 февраля 2016 13:42
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Новости Беларуси. Вопросы белорусско-германских отношений обсуждены в МИД нашей страны. Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей встретился с руководителем регионального представительства Фонда имени Фридриха Эберта Штефаном Мойзером и послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. Обсуждались актуальные вопросы отношений между странами.

Фонд имени Фридриха Эберта — один из старейших, близкий к Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Германия

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