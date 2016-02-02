Госпрограмму развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года рассмотрели в Правительстве

Новости Беларуси. Госпрограмму развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года рассмотрели 2 февраля в Правительстве. Сейчас в республике более четырех тысяч молочно-товарных ферм. Почти 40% из них оснащены современными доильными залами и роботами. Также постоянно модернизируются свинокомплексы и птицефабрики.

За такими предприятиями должны подтягиваться и отстающие. Через пять лет в отрасли не должно быть ни одного убыточного производства. В 2015 году экспорт отечественной сельхозпродукции составил свыше четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Объемы производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в стране соответствуют уровню развитых государств и по многим позициям превышают показатели участников Евразийского экономического союза. В государственную программу на 2016-20 годы должны быть заложены экономически целесообразные объемы производства сельхозпродукции с учетом потребностей внутреннего рынка и эффективного экспорта.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В нашей стране к 2020 году, конечно же, не должно быть ни одного убыточного хозяйства. Мы должны повысить рентабельность продаж, довести до не менее 10%. И, конечно, повысить мотивацию работы в агропромышленном комплексе.