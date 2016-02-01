Новости Беларуси. В ближайшие два года в Беларуси может появиться несколько новых высокотехнологичных фармацевтических производств. О таких планах рассказал 1 февраля председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения предприятия «Интеграл».

Проведенная здесь модернизация уже принесла свои плоды. Предприятие полностью рассчиталось по ранее предоставленному ему кредиту, а также увеличило объем производства и выручки. В 2015 году на экспорт было продано продукции на 83,5 млн долларов.

Сегодня «Интеграл» вышел на новые внешние рынки, поставляя электронные компоненты для стран с развитыми технологиями, как, например, Южная Корея.

Создание в Беларуси инновационных производств, где выпускали бы продукт с высокой добавленной стоимостью, – один из приоритетов и новой редакции Директивы № 3.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Создание мощных, типа производства лекарств. Идея имеет хорошие успехи как по производству субстанций, так и готовых лекарственных форм. В ближайшие два, максимум три года мы построим как минимум три завода. Это в Витебской области, Гродненской, Минской области и Минске. Которые будут с участием индийского капитала. Из этих трех или четырех даже заводов только в одном будет доля государства, то есть они вообще чисто государственными не будут. Три из них – это чисто частные, иностранный и белорусский капитал.