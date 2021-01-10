Александр Лукашенко о встрече в СИЗО КГБ: я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». В начале октября Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО. Таким образом белорусский Президент дал понять, что услышал призывы начать диалог с протестующими. Встреча длилась почти четыре часа. Но представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой на ней не было. А Сергею Тихановскому после этой встречи разрешили позвонить жене.

Наиля Аскер-заде:

Ну вот Сергей, ее муж, ей по телефону говорил, что надо действовать жестче. Не жалеете, что позволили им поговорить? Александр Лукашенко:

Нет, нет, я рад. Вот видите, даже вы это запомнили. Просто по-человечески это немыслимо. Человек под следствием, ему разрешают позвонить, а он вот таким образом высказался. Это его характеризует. И я рад, что многие, в том числе вы, не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России, увидели этого человека.