Прямой эфир

Я уверен, что дружеские отношения между странами будут развиваться: Игорь Додон о сотрудничестве Беларуси и Молдовы

02 мая 2017 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Молдовы расценивает отношения с Беларусью как важнейшие для своей страны. Об этом Игорь Додон заявил сегодня во время участия в открытии выставки военного плаката.

Я уверен, что дружеские отношения между странами будут развиваться: Игорь Додон о сотрудничестве Беларуси и Молдовы -1

Она открылась Белорусским культурным центром в Кишинёве. Его сотрудников Молдавский лидер поблагодарил  за  сохранение памяти о Великой Отечественной войне и общей Победе. Не остались без внимания и вопросы сотрудничества двух стран.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова:
Буквально несколько недель назад у меня была хорошая встреча, первая встреча с Президентом Беларуси.

Мы договорились, что в середине июля я буду в Минске. Будет первый мой визит в Беларусь.

Я уверен, что наши дружеские и хорошие отношения между странами будут развиваться. У нас есть очень вещей, которые мы можем брать для Молдовы. Мы будем брать то лучшее, что есть в вашей стране.

На память о посещении Белорусского культурного центра президенту Молдовы вручили книгу, которое рассказывает об истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Беларусь-Молдова # Игорь Додон

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС
02 мая 2017 16:28

Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС

Послы 11 государств вручили верительные грамоты Президенту Беларуси
02 мая 2017 10:51

Послы 11 государств вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

Александр Лукашенко: Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств
02 мая 2017 07:42

Александр Лукашенко: Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств