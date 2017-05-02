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Александр Лукашенко: Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств

02 мая 2017 07:42
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Новости Беларуси. У Беларуси появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Обращаясь к дипломатам, глава государства отметил, что нынешний год знаменателен еще и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств», – убежден Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Евросоюз

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