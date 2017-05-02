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Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС

02 мая 2017 16:28
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Новости Беларуси. Беларусь может обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, которая прошла во Дворце Независимости.

Во внешней политике Республика доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности.

На церемонии вручения верительных грамот главе белорусского государства присутствовал Евгений Горин.

Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС-1

Из представительских машины, одна за другой, подъезжающих сегодня ко Дворцу Независимости, выходили иностранные дипломаты.

В руках – увесистый конверт с красной печатью.

12 послов, 12 верительных грамот. Вручая их этот документ, иностранный посланник вступает в первый официальный контакт с главой государства. Момент наиважнейший. Здесь все имеет значение для дальнейшей работы. Сегодня главными вопросами становится экономическое сотрудничество. Благо Беларуси как экспортоориентированной стране здесь всегда есть что предложить.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь:
На сегодняшний день мы имеем такие цифры, как оборот был 3 миллиарда 800 миллионов. Но в лучшие времена и все это знают было более 7 с половиной миллиардов. Наверное, это наша цель, которую мы могли бы достичь.

Тем более заинтересованность и наших кругов, и наших руководителей, и бизнесменов, и бизнес-сообщества

Новые иностранные посланники в Беларуси уже не один месяц. Это время, чтобы успеть освоиться, познакомиться со страной и ритмом, в котором она живет. Увидеть направления, которые странам предстоит вывести на новый уровень.

Товарооборот среди приоритетов для посла из Израиля.

Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС-4

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:
Израильскую общину здесь мы только создаем. Израильскую, а не еврейскую в данном случаем. И эти общины должны научиться как-то между собой работать и достигнуть коммерческих отношений, которые мы должны как посольство им помочь создать. В тот момент, когда мы это сделаем, считаем, что оборот увеличится.

Если в пять, то с удовольствием, даже если меньше, тоже очень хорошо.

В белорусско-норвежских отношениях тоже может быть открыта новая страница.

Уле Терье Хорпестад, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Норвегия в Республике Беларусь:
Мы начинаем активизацию нашего политического диалога. Товарооборот пока ограниченный, но я думаю мы должны работать вместе, чтобы найти новые отрасли сотрудничества.

Церемония вручения верительных грамот во многом носит формальный характер. Однако именно здесь в торжественной обстановке можно увидеть посла при полном параде.

Например, в необычной национальной одежде.

В зале верительных грамот сегодня были представлены почти все регионы мира. Внешнеполитическая позиция Беларуси универсальна. Республика одинаково конструктивно выстраивает отношения и с Западом, и с Азией, и с Африкой или тихоокеанском регионом.

Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ежегодном Послании народу и Национальному собранию мною четко обозначены пути развития страны и повышения благосостояния граждан. Именно на достижение этой цели прежде всего направлена наша внешняя политика. В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе.

Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы.

Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе. Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение.

Нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Событие для нашей страны, да и для всей Европы важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум,

Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств.

Наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза .

Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане. С такими странами как Азербайджан у Беларуси сложились самые теплые отношения. Это еще и хороший пример торгово-экономического сотрудничества. После ряда визитов на уровне президентов, торговля между странами выросла более чем в 7 раз. Результат, на который Беларусь нацелена со всеми партнерами.

Тем более, если в далекой Руанде знают о часах белорусских марок.

Часы для игры в хоккей, Александру Лукашенко подарил чрезвычайный и полномочный посол мальтийского ордена.

Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС-10

Ждут в ближайшее время Александра Лукашенко и в Украине.

Беларусь поддерживает дипотношения со 168 государствами мира. Это большая часть мира. В ООН сегодня входит 193 страны.

Евгений Горин, СТВ:
Открытость Беларуси миру заметна и по визовой политике нашей страны.

С начала этого года жители 80 государств могут приехать к нам без визы.

Из Дворца Независимости 12 новых послов возвращались уже в статусе официально вступивших в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Послы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт # Игорь Кизим # Алон Шогам # Уле Терье Хорпестад

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