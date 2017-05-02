Александр Лукашенко: наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС

Новости Беларуси. Беларусь может обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, которая прошла во Дворце Независимости.

В руках – увесистый конверт с красной печатью.

12 послов, 12 верительных грамот. Вручая их этот документ, иностранный посланник вступает в первый официальный контакт с главой государства. Момент наиважнейший. Здесь все имеет значение для дальнейшей работы. Сегодня главными вопросами становится экономическое сотрудничество. Благо Беларуси как экспортоориентированной стране здесь всегда есть что предложить.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

На сегодняшний день мы имеем такие цифры, как оборот был 3 миллиарда 800 миллионов. Но в лучшие времена и все это знают было более 7 с половиной миллиардов. Наверное, это наша цель, которую мы могли бы достичь.

Тем более заинтересованность и наших кругов, и наших руководителей, и бизнесменов, и бизнес-сообщества

Новые иностранные посланники в Беларуси уже не один месяц. Это время, чтобы успеть освоиться, познакомиться со страной и ритмом, в котором она живет. Увидеть направления, которые странам предстоит вывести на новый уровень.