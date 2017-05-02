Послы 11 государств вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

Во внешней политике наша страна доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог и адекватно реагировать на вызовы современности. Беларусь делает ставку на конструктивность и открытость. Это подтверждается введением в этом году безвизового режима для граждан 80 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Беларусь может обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, которая прошла во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ежегодном Послании народу и Национальному собранию мною четко обозначены пути развития страны и повышения благосостояния граждан. Именно на достижение этой цели прежде всего направлена наша внешняя политика. В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе. Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение.

Нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Событие для нашей страны, да и для всей Европы важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств.

Наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном планах.

Верительные грамоты главе нашего государства сегодня вручили послы 11 государств. По завершении церемонии Александр Лукашенко пожелал дипломатам успехов в выполнении их миссии, а также интересной и плодотворной работы.