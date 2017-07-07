Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен: необходимо, чтобы женщины имели возможность сказать свое слово в мирных процессах

Новости Беларуси. На полях форума проходит традиционное для сессии ПА ОБСЕ мероприятие – так называемый гендерный обед, во время которого женщины-политики обсуждают проблемы, актуальные для современного общества. В частности, вопросы образования, медицины и участия женщин в принятии важных политических решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ: Ситуации разные в разных государствах, и тем не менее женщины всегда страдают больше всех. Да у нас есть равные возможности в образовании, в трудоустройстве, но есть так называемый стеклянный потолок, выше которого женщина во многих случаях подняться не может. Именно поэтому нам необходимо работать вместе, чтобы женщины находились за столом переговоров и имели возможность сказать свое слово в мирных процессах. Я думаю, что в Беларуси живут и работают очень сильные женщины.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Несомненно будут обсуждаться и проблемы, которые существуют абсолютно во всех странах, – это профессиональная сегрегация, это разрыв в оплате труда и какими путями мы должны двигаться вместе. Политические элиты меняют свои направления, может быть разный накал в отношениях, могут быть разные векторы, но цель женского движения всегда – это мир, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне. Это позволяет женщинам говорить на одном языке во всем мире.

В Минске проходит летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессии складывается из докладов трех комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономике и комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, где будут сформулированы рекомендации для стран-участниц организации.