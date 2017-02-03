«Я стремлюсь быть человеком XXI века»: Президент Беларуси встретился с представителями СМИ и общественности

Новости Беларуси. Больше семи часов «Большого разговора с Президентом». Общение Александра Лукашенко с белорусскими и зарубежными журналистами, экспертами и политологами получилось максимально открытым. Каждый мог поднять любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. Поэтому не удивительно, что нынешняя дискуссия, которая охватила, без преувеличения, самые актуальные на сегодня темы, установила новый временной рекорд подобных встреч. В этой связи, чтобы не упустить всех нюансов разговора, телеверсию решено перенести на 4 февраля.

Большой разговор с Президентом 3 февраля продолжался 7 часов 20 минут. Абсолютный рекорд по продолжительности мероприятия. К тому же нынешнее общение главы государства с журналистами стало одним из самых насыщенных по количеству поднятых тем. К доверительной беседе располагала и сама атмосфера студии. Экспертов и журналистов пригласили к разговору за непротокольным, круглым столом.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский союз молодежи»:

Глава государства, безусловно, очень компетентно, уверен, что проинформирует или ответит на вопросы. И для молодежи это своего рода маяки. Для нас очень важно, чтобы в этом бурном море информации молодежь все-таки выбирала правильный курс.

За несколько минут до начала встречи в кулуарах царило заметное оживление. Более полусотни журналистов и представителей общественности готовились к предметному, доверительному, а порой и острому разговору с Президентом.

Вадим Боровик, политолог:

Он никогда не уходит от острых тем. Поэтому я знаю, что сегодня во время диалога с главой государства мы ни одну острую тему не упустим.

Большой разговор с Президентом – для журналистов событие нетривиальное. Поэтому здесь, в пресс-центре, сегодня в буквальном смысле негде яблоку упасть. По географии пишущих и снимающих коллег вполне можно изучать страны и континенты. Это представители России, Украины, Польши, Турции, Великобритании, США.

Уже судя по тематике и названию изданий было понятно еще до начала диалога, что вопросов можно ожидать самых разных и на самые острые темы.

В 10 часов утра, минута в минуту, Александр Лукашенко появился перед журналистами и экспертами. Короткое вступительное слово, из которого сразу становится понятно: разговор будет «большой» не только по формату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обязательно, конечно же, поговорим, как прошел 2016 год. Не все у нас получилось. Есть очень серьезные внешние факторы – они абсолютно определяющие, но многое мы не сделали сами. Это тоже нужно обсудить. Главное, нам удалось сохранить мир, стабильность, социальную защищенность людей. Но чтобы идти дальше, необходим действительно откровенный разговор о проблемах, которые тревожат читателей, слушателей, зрителей, да и всех нас с вами.

Если технически к встрече готовились несколько дней, то вот определенного сценария разговора не существовало. Александр Лукашенко предлагает начать диалог с главных вопросов – тех, которые Президенту напрямую задавали жители нашей страны.

Белорусы:

Будет ли декретный отпуск идти в страховой стаж?

Введут ли у нас страховую медицину?

Скажите, пожалуйста, будет ли увеличено пособие для детей до трех лет?

Когда строятся микрорайоны, почему-то власть не обращает внимание на то, что не хватает новым молодым семьям мест для устройства детей в детские сады.

С февраля вводят шестой день обучения. Нужен ли этот день, если и так очень большая нагрузка у детей?

А на какой машине вы ездите?

Летал ли он когда-нибудь за штурвалом самолета?

Как планируется развитие всего, что связано с детьми – секций различных, спортивных именно на селе.

Хотелось бы задать вопрос про фермерские хозяйства, какие льготы в этом году могут появиться.

Александра Григорьевич уважаемый, когда у нас прекратятся строиться дворцы и начнутся строится для людей больницы?

Будет ли в дальнейшем уделяться такое же внимание ледовым дворцам, горнолыжным склонам, которые есть у нас в Республике Беларусь. И хотелось бы, чтобы еще точно такое же внимание уделялось в маленьких населенных пунктах, агрогородках.

Пожалуйста, увеличьте зарплату в детских садах, учреждениях образования.

Когда поднимут зарплату медикам?

Социальная политика, строительство детских садов, вопросы трудоустройства, налогов и внешней политики. И самая актуальная тема – экономического характера. Когда и за счет чего в Беларуси могут быть повышены зарплаты и пенсии.

Александр Лукашенко:

Заработные платы и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда в мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественнее и продадим по более высокой цене. Заработные платы, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Больше произведем, продадим, получим валюту. Наша экономика открыта, 50% примерно, 45% точно, произведенного мы продаем за пределы страны. И в этом вся наша жизнь.

Пристальное внимание буквально к каждому вопросу. Острая тема – льготы. Беларусь сохраняет социально-ориентированную модель – «микс» рыночной экономики и активной роли государства. А потому помощь и поддержку нуждающимся и многодетным семьям в стране, конечно, сохраним. А вот бизнес должен учиться существовать в рыночных условиях.

Александр Лукашенко:

Пора забывать об этих терминах – льготы, бесплатно. Еще раз подчеркиваю: мы живем в рыночной экономике. Тем более все хотят в ВТО. Вы знаете, как относятся в ВТО к льготам. Льготировать будем только то, что завтра даст результат.

Система, которая нуждается отнюдь не в косметическом «ремонте», – образование. Президент подчеркнул: ученики излишне перегружены, при этом недостаточно высокий уровень школьных знаний вынуждены «наверстывать» у репетиторов.

Александр Лукашенко:

У нас школа перегрузила детей настолько – им дышать некогда. А мы же хотим кроме школы, чтобы наши дети (это я уже как отец говорю) занимались немножко спортом. Для чего? Не для показухи, для здоровья. Чтобы он нормальным, здоровым, красивым рос. А если, не дай бог, у кого-то есть способность к музыке, писать картины, петь, танцевать – где взять это время? Они итак 10 часов в школе заняты уже в 7 классе. Я подумал: почему мы 5 дней работаем, 2 отдыхаем, а дети должны работать 6 дней и еще на воскресенье хватает.

Первый вопрос от журналистов – о самом резонансном Декрете Президента – об иждивенцах. Споров он, действительно, вызвал немало. Да и в прессе, социальных сетях он обсуждался не всегда однозначно.

Дмитрий Крят, редактор отдела внутренней политики газеты «Советская Белоруссия»:

Есть Декрет, есть обязанность для некоторых людей уплачивать соответствующие сборы. Этот декрет действует продолжительное время. Внесены изменения. Мотивация введения таких норм четко объяснена. Есть механизм уплаты вполне понятный и прозрачный. Но тема тем не менее на слуху, особенно в последнее время поднимается она не всегда в благовидных целях. Хотелось бы услышать вашу оценку этих процессов, вот этого достаточно немного даже тревожного информационного тренда.

Александр Лукашенко:

У меня был элемент мотивации, когда я принимал это решение, что до сих пор, особенно в сельской местности, в малых городах, где друг друга знают, некоторые с утра до ночи работают, и детишки у них, получая так каких-то 400-500 рублей, им не просто – с утра до ночи. А некоторые лоботрясы ходят, они же видят друг друга, ни черта не делает, а живет неплохо и нигде не работает. В рыночной экономике ты пользуешься благами. У нас что? Ты что платишь за здравоохранение, медицину 100%? Не без недостатков в нашей медицине, согласен. Но вопрос не в этом. Сколько мы за это заплатили? Образование, безопасность, оборона, на улицах безопасность и прочее, и прочее. Вот эти льготы для детишек – это расходы. Почему я должен платить налог, а ты не участвуешь, хотя больше, меньше, но получаешь соответствующие услуги. Иди работай и плати.

В этот раз встреча проходит в беспрецедентном формате. Во-первых, пресса не ограничена в круге вопросов. А во-вторых, к диалогу приглашено порядка сотни экспертов – политологов, экономистов. Их роль в беседе очевидна – создать ту самую, обратную связь, чтобы получить максимально полную картину мнений и суждений.

Александр Лукашенко:

В чем ценность нашего разговора? Я признаю: у нас диктатуры нет, но авторитаризма достаточно. Не считаю, что это плохо. Но если сказал Президент про это и про другое, и подобное, надо завтра уже ликвидировать это узкое место. Я хочу, чтобы из нашего разговора прежде всего это вытекало.

Весь 2016 год средства массовой информации «пестрили» сообщениями о размолвках с одним из главных белорусских партнеров – Россией. Газовые споры, продуктовые недоразумения, настоящие информационные войны.

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь:

Что-то не клеится. И, мне кажется, в преддверии Высшего госсовета, который, опять же, в российских СМИ объявлено 9 февраля, мне бы хотелось узнать вашу позицию: как бы вы охарактеризовали нынешние отношения Минска и Москвы.

Александр Лукашенко:

Эти обострения, они же не впервой. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня. Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили: «Да, мы погорячились и так далее». Ну, разве не погорячились? Зачем хвататься за живое? Мы все равно найдем выход.

Эксперты подняли и еще одну «злободневную тему» – роль Беларуси в ЕАЭС. Специалисты уверены: наша страна может стать индустриальным мотором всего Евразийского союза. Синеокая, расположенная в центре Евразийского континента, для граждан некоторых стран отменила визы. Россия восприняла этот шаг как угрозу своей национальной безопасности и приняла контрмеры – ввела пограничные зоны.

Александр Лукашенко:

Мы разрешили людям приехать на пять дней без визы через аэропорт, один, в Минске. И какая это угроза национальной безопасности России? Что задело? А, они без нас приняли это решение. Я так думаю. Так, более того, мы имеем право принять это решение. Мы суверенная независимая страна. Более того, мы же согласовали с ними это. Мы довели до них, конкретные люди, вот документ, вот этот – нет вопросов, это ваше право. Сегодня они уже начинают нас упрекать, якобы, чтобы вот эта пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через Национальный аэропорт людей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Что касается упреков в наш адрес о том, что мы больше открыли доступ для иностранцев на белорусско-российской границе, это абсолютно не так. Как вы сказали, ничего в нашем режиме не поменялось. Более того, сюда могут приехать иностранцы, у которых имеется многократная шенгенская виза и которые могут прибыть только через национальный аэропорт «Минск-2», и с подтвержденным обратным билетом вылета.

Тем для открытого предметного разговора с Президентом накопилось немало. Среди приоритетных – внешняя политика. В этой сфере мы всегда придерживались конструктивного сотрудничества со всеми государствами. Основной козырь – наше уникальное географическое положение. Вот уже год как началось потепление в отношениях со странами Западами. После избрания Трампа на пост президента Соединенных Штатов может открыться новая глава и в отношениях с этой страной.

Александр Лукашенко:

У нас многовекторная политика. Это наша удача, что мы в свое время определились действовать таким образом. Что касается западного вектора. Мы не просились, никогда не просились, что вот эту тактику взяла и Россия. Не мы вводили – не мы их снимать будем. Да, мы прямо говорили: нам не нужны эти санкции, мы их не заслужили. Давить нас не надо. Наконец-то пришло осознание. Мы терпеливо, мы держались, Западу надо было сохранить лицо и найти повод. Случились эти переговоры здесь и прочее – это был как повод. Уже давно прорабатывался вопрос снятия этих санкций. Как повод – толчок, вот эти переговоры во Дворце Независимости.

Но не хлебом единым. Говорили о роли белорусского языка и даже обсуждали создание Национального белорусского университета. Президент предложение не отклонил и поручил тщательно проработать возможность открытия нового вуза. Правда, тут же отметил: здесь важно сохранить баланс между двумя государственными языками.

Частная собственность на землю – еще один повод для детального рассмотрения. Инвестиционная привлекательность – вопрос, над которым все еще стоит серьезно работать. Александр Лукашенко отметил: некоторые сферы бизнеса развиваются в льготных условиях, но это сферы, которые обладают высоким экспортным и интеллектуальным потенциалом.

Николай Радоман, руководитель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Хочу подступиться к той теме, которая сегодня волнует предприятий 200 нашей страны, лучших предприятий, во главе с моим. Мне кажется, что сегодня различные формы собственности могут и имеют основания для жизни на сегодняшний день в сельском хозяйстве. Как частные, как фермерство и так далее. На V Всебелорусском собрании Ревяко Василий Афанасьевич поднял вопрос, что, значиться. может заранее акционирование, к которому мы на сегодняшний день подошли. Мы в этом году получили почти 9 миллионов чистой прибыли – агрокомбинат «Снов». У нас уже форма – мы акционировались в 1994 году. В зависимости от срока работы, от классности работы, от нагрузки мы имеем уже долевые акции на сегодняшний день без участия государства. Мы никому ничего не должны, мы исправно платим налоги. 7 миллионов, старыми деньгами буду говорить, получили среднюю зарплату за год. В хозяйстве работают около 2 тысяч человек. Зачем нам акционироваться, зачем? В одну силу давай акционируйся с 85% акций государственных. Теряется смысл производства. Мы хотим привязать человека к земле, чтобы он за конечный результат отвечал и был заинтересован в конечном итоге производства. Нам говорят: нет, ты будешь государственным с долей акций государства. Будьте добры. Вы очень мудрый, умный человек, помогите нам с этим вопросом разобраться.

Александр Лукашенко:

Мы решим эту проблему, обязательно. Вы работаете – работайте. У вас есть свои деньги, вы действительно убыточное хозяйство берете, поднимаете с колен, ставите на ноги. Я вам за это очень благодарен. То есть человек работает и результат дает. Зачем его трогать?

И еще один волнующий многих вопрос – цены. Есть ли вероятность, что финансовая система может вновь попасть в зону турбулентности и стоит ли опасаться крутых ценовых виражей.

За несколько дней до большого разговора с президентом на сервисе belta.ru можно было задать вопрос онлайн напрямую Президенту. За несколько дней поступило около тысячи обращений. Самые «топовые» Александр Лукашенко прокомментировал в прямом эфире.

Владимир Матвеев, начальник отдела РУП «Белорусское телеграфное агентство»:

Мы проанализировали и вычленили пять основных. На перовом месте – ситуация в экономике, рабочие места, зарплаты, работа предприятий. Вторая позиция – кредитование, жилищное строительство. Сфера ЖКХ – третий пункт.

Александр Лукашенко:

Людям любой судьбой надо дать возможность заработать эти 500 долларов. Что касается кредитования жилищного строительства. Мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения локомотива нашей экономики, прежде всего. И будем стараться создавать условия для большего строительства. О Минске нужно потихоньку забывать, там мы строить не будем. По крайней мере, такими темпами, как было раньше.

Что касается ЖКХ. Много об этом говорили. Мною принято решение. Никому я не доверял и подписал указ о платежах по конкретным услугам. Скажите, кто платит больше? Кто платит больше? Это опубликовано везде. В этом году, это как мы приняли когда-то решение, пять долларов. На пять долларов повышена коммуналка. Все, других решений я не принимал.

Мы имеем колоссальный опыт организации масштабных спортивных соревнований – чемпионат мира по хоккею. Недавно в СМИ появилась информация о том, что наша страна совместно с Латвией вновь участвует в конкурсе на организацию главного хоккейного первенства.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что если будет совместная заявка, будет такой сплошной трансграничный коридор обеспечен спецслужбами обоих государств так, чтобы и болельщики, и участники, официальные лица без виз, особых досмотров, но с уровнем безопасности соответствующей могли пересекать в любое направление в течение этого чемпионата мира столько раз, сколько понадобиться посмотреть матчей либо там, либо там.

Откровенность Президента при общении с журналистами уже стала своеобразной визитной карточкой подобных встреч. Вот и 3 февраля Александр Лукашенко говорил откровенно о сокровенном.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Прежде, чем я задам этот вопрос, мне хотелось бы напомнить всем здесь присутствующим и вам, Александр Григорьевич, знаменитую метафору, которую придумали еще в 1947 году американские физики-ядерщики, – это часы судного дня. Это такое условное изображение часов, когда стрелки показывают несколько минут до того самого судного часа, апокалипсиса, конца света, как хотите. И вот за всю историю существования этой графической метафоры вот эта стрелка то приближалась, то отодвигалась 23 раза. И вот последний раз это произошло буквально две недели назад, после заявления Дональда Трампа о возможности использования ядерного оружия. Хоть сейчас эти часы показывают 23 часа 57 минут и 30 секунд, то бишь 2,5 минуты до того самого апокалипсиса. Так вот мой вопрос, точнее, два вопроса, если позволите, в следующем. Что может отодвинуть ту самую большую стрелку и что, каким образом Беларусь может повлиять на положение этой стрелки? И вы, как политик, которого знают во всем мире. И вопрос такого личного характера, философской плоскости: вы себя считаете человеком XX или XXI века?

Александр Лукашенко:

В общем-то, я стремлюсь быть человеком XXI века, потому что XX век ушел, надо смотреть вперед.

Игорь Позняк:

А Беларусь может подвинуть немножечко вот эту стрелку?

Александр Лукашенко:

Несмотря на то, что смельчаков мало, которые применят ядерное оружие, но в то же время есть и другая тенденция – озверели политики.

К откровенному разговору Президент приглашает не впервые. Доверительное общение главы государства с прессой и общественностью в белорусской реальности уже успело стать доброй традицией. В 2014 году Александр Лукашенко встречался с руководителями 11 крупнейших СМИ, в январе 2015 во Дворце Независимости в формате пресс-конференции общался с репортерами. К слову, можно подсчитать: всего глава государства за эти годы потратил на общение с журналистами чуть менее суток.

Александр Логвинович, главный редактор КУП «Редакция брестской областной газеты «Заря»:

Каждый раз это новый формат общения с Президентом. И в этот раз он не обманул наши ожидания. Я думаю, что получены исчерпывающие ответы на вопросы журналистов.

Игорь Позняк:

Это действительно получился не просто большой, а очень полезный разговор для страны, для всего нашего общества, потому что журналисты же любят помечать детали. А в зале находились не только мои коллеги, но и представители власти, правительства, министры. И очень многие вопросы, я заметил и подметил, тут же были взяты на карандаш. Сегодня получился такой своеобразный срез общества, который позволил, возможно, обнаружить какой-то новый ракурс той или иной проблемы.

Разговор Президента с прессой, политологами, экспертами получился максимально открытым и теплым. Образование, медицина, экономика и внешняя политика. Глава государства в общении затронул и ряд личных тем.

Дискуссия, которая охватила, без преувеличения, все самые актуальные на сегодня темы, длилась более семи часов. Чтобы не упустить всех нюансов большого разговора Президента с представителями СМИ и общественности, телеверсию решено перенести на 4 февраля. Самые живые и интересные моменты встречи смотрите 4 февраля на национальных телеканалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.