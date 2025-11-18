Взаимная торговля и инвестиции – как прошёл Совет глав правительств ШОС

О коллективной стратегии и тактике сегодня, 18 ноября, говорили в Москве. Речь о будущем фактически половины мира. Именно столько по количеству населения охватывает Шанхайская организация сотрудничества, на долю которой приходится четверть мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как укрепить и развить этот потенциал и куда двигаться дальше сегодня, обсуждали главы правительств стран «шанхайской семьи». Белорусскую делегацию на саммите возглавил Александр Турчин. Об итогах этого дня из российской столицы – Ольга Наумова.

Сделать торговые процедуры между партнерами проще. Такую инициативу Беларуси на 25-м саммите ШОС озвучил Президент. Тогда лидеры приняли ряд поступательных решений для усиления экономической интеграции. Среди них стратегия развития организации до 2035 года. Осуществить все шаги предстоит правительству объединения. Большая встреча премьеров прошла в Москве. Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества проходит под председательством России. Наши ближайшие партнеры акцент в работе сделали на укреплении интеграции в экономике. ШОС уже стала крупнейшим игроком делового рынка: в 2024 году суммарный экспорт стран «шанхайской семьи» составил пятую часть мирового показателя. А в будущем по прогнозам экспертов доля стран объединения в глобальном ВВП вырастет до 35 %. Сильная экономика становится основой безопасности в регионе. Турчин: основой взаимовыгодного партнерства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая.

В Москву белорусская делегация приехала со своим пакетом инициатив. Мы предлагаем создать глобальный евразийский транзитный хаб. Формирование коридора, в том числе на треке ЕАЭС-ШОС, создаст комфортные условия для бизнеса. Компании смогут снизить затраты на перемещение товара по логистическим цепочкам. Более того, рынок Европы и Китая откроется для стран Центральной и Южной Азии. Это поможет снизить влияние на нас санкционных преград.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Один из важнейших векторов сотрудничества в рамках ШОС – обеспечение продовольственной безопасности. Наша страна в полном объеме обеспечивает свои потребности в продовольствии и занимает высокие позиции в мировом рейтинге экспортеров продовольственных товаров. Готовы делиться накопленным опытом в данной области. В повестку заседания включили тему финансов. Увеличение доли национальных валют в международных операциях делает экономическое партнерство независимым. Минск инициирует внедрение собственной платежно-расчетной инфраструктуры. Мы поддерживаем предложение Китая по созданию Банка развития ШОС – это позволит обходить западные финсистемы, защитить взаимную торговлю и инвестиции внутри ШОС.

Наши интересы шире только экономики. Беларусь готова развивать туризм. Мы можем запустить прямые авиарейсы между городами стран ШОС. Причем не только мегаполисами, но и регионами с большим культурным и историческим потенциалом. Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах.

После завершения саммита с премьер-министрами стран интеграции встретился Владимир Путин. Он обозначил положительную динамику в совместном товарообороте. Также российский лидер подчеркнул стратегическую важность создания Банка ШОС.