Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам

Новости Беларуси. Президент Беларуси оценил итоги стратегического учения «Запад-2017». Проверка военной слаженности и мощи оружия объединенной группировки Союзного государства завершилась 20 сентября на полигоне Борисовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции совместное учение проходит раз в два года по очереди в каждой из стран. В 2017 году основным театром действий стала территория нашего государства. По завершении маневров отличившиеся солдаты и офицеры получили заслуженные награды из рук главнокомандующего.

На самом крупном общевойсковом полигоне страны Борисовский приземлился вертолет белого цвета. Борт номер один – единственный из гражданских летательных объектов на этой территории. Размах последнего дня учения главнокомандующий и Президент оценил сначала с воздуха, затем из передвижного командного пункта. Модульный КП оснащен по последнему слову техники. Отсюда управляют всей группировкой войск, поэтому внутрь ни журналистов, ни многочисленных экспертов не пригласили. Это место, пожалуй, стало единственным, куда вход посторонним воспрещен. В остальном, можно сказать, с оборонительного учения «Запад-2017» полностью убрали маскировку.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Мы читали очень много информации, которая не соответствует действительности. В частности, о масштабах учения, о количестве участников, о количестве вооружения, о целях и задачах. Даны исчерпывающие ответы на все эти сомнения, вопросы, опасения. Пока госсекретарь Союзного государства рассказывал о количестве наблюдателей, они прибыли на полигон. Это даже не рота – батальон атташе. НАТО, ОБСЕ, ОДКБ – прибыли представители важнейших организаций, отвечающих за мироустройство планеты. Томас Вастерманн, представитель НАТО:

Это учение смогли увидеть представители НАТО. Можно сказать, «Запад-2017» продемонстрировал открытость и прозрачность.

Мухтар Шахуб, военный атташе посольства государства Ливия в Республике Беларусь:

Это учение считается для всех военных во всем мире важным и обязательным. И насколько я смотрел, здесь все отлично, все в порядке. Четко. Свою открытость Беларусь продемонстрировала даже во время стратегического учения. На наблюдательном пункте командования – генералы в шевронах с белорусским и российским флагами, в окопах и на поле боя – солдаты и офицеры из двух стран, но одной группировки – союзной. Хорошо подметил это обстоятельство белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошедшие маневры позволили повысить боевую, и самое главное – товарищескую взаимопомощь белорусов и россиян при выполнении учебно-боевых задач. Развите отношения с Российской Федерацией и системы коллективной безопасности закреплено в нашей военной доктрине в качестве приоритетной задачи. Совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией – проведение учений – не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших интересов. Учение длилось больше недели. Если есть армия – она должна понюхать пороха и освоить новые виды вооружения. И лучше это делать в учебном бою. Сегодня – последний аккорд.

По традиции стратегическое учение проходит раз в два года попеременно. В 2017 году основным театром «Запада-2017» стали шесть полигонов и две локации на территории нашего государства. Проверка военной слаженности и мощи оружия объединенной группировки Союзного государства завершилась на белорусском полигоне Борисовский. Здесь либо новинки, либо надежная и проверенная техника после модернизации современными системами безопасности и ведения боя. Например, после белорусского апгрейда на надежных и проверенных МИГах поставлено 15 мировых рекордов. О рекордах этого учения еще скажут свое слово эксперты. Главное – мы показали, что умеем воевать, хотя и не хотим, чтобы опять не повторились 40-е.

Александр Лукашенко:

Символично, что учения проходили на белорусской земле, где в годы Великой Отечественной войны развернулась небывалое по масштабам всенародное сопротивление агрессору. Мы свято помним и гордимся подвигом поколения победителей, спасшего человечество от фашизма. Мы никому не угрожали и угрожать не собираемся. С наших земель не исходили угрозы и войны. Но тот, кто приходил на эту землю, всегда получал достойный отпор. Как напоминание о героической прошлом – подарок Президенту, легендарный пистолет ТТ (личное оружие командования времен Великой Отечественной).