Белоруске Светлане Маркиянович удалось бежать из сирийского плена. К похищению могут быть причастны русскоговорящий врач и корреспондент «Аль-Джазиры»

Новости Беларуси. Гражданка Беларуси Светлана Маркиянович, которая была захвачена в августе в плен в Сирии, бежала, в настоящее время находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В настоящее время прорабатываются варианты отправки нашей соотечественницы на родину.

Напомним, сирийские повстанцы захватили двух заложниц - белоруску и гражданку Молдовы. В сети Интернет появилось видео, на котором две женщины в окружении вооруженных мужчин в черных масках сообщили, что они попали в плен, приехали в Сирию под видом журналисток.

По сообщениям СМИ, женщинам удалось бежать из комнаты, где их удерживали, спустившись по канату из окна в то время, когда похитители отдыхали. Затем девушек спрятал священник в мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 18.09.2013

С похищением гражданки Беларуси Светланы Маркиянович могут быть связаны русскоговорящий врач и корреспондент «Аль-Джазиры». Сегодня стали известны новые подробности громкого дела. Такую гипотезу высказала известная журналистка Анхар Кочнева. Она сама не так давно бежала из сирийского плена.

Женщина предполагает, за обоями случаями стоят одни и те же люди: представители Свободной армии. По мнению журналистки, в курсе подробностей могут быть два брата. Первый — русскоговорящий сириец с дипломом врача. Он не только знаком с похитителями, но и помогал им с переводом. Второй брат работает на «Аль-Джазиру». В случае с Кочневой, он снимал журналистку на видео, когда та находилась в плену. Оба брата - правая и левая руки главы военного совета. При этом все трое дружат с тем человеком, который разместил запись с белорусской и молдаванкой под дулами автоматов.

Анхар Кочнева, журналист:

Это одна и та же группировка. Потому что та группировка, у которой я была в Куфаре, передвинулась в городок, который называется Гибраид, и его окрестности. Скорее всего, девочки были именно в этой местности. Потому что именно здесь легко перейти границу из Сирии в Иран. В других местах это практически невозможно. Более того, судя по тому аккаунту, который оставил человек, который разместил видео, у нас с ним есть общие знакомые. Один человек учился в Украине, и его брат, который работает на «Аль-Джазиру». По крайне мере они имели информацию о девочках, потому что это люди, приближенные к начальству тех людей, которые девочек похитили.