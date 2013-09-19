Новости мира. Сирия готова передать химоружие любому государству. Об этом заявил президент страны Башар Асад. Он также отметил, что официальный Дамаск не собирается выдвигать каких-либо дополнительных условий для ликвидации химических материалов и вновь впустит инспекторов ООН на свою территорию.

По словам Асада, передача оружия под международный контроль будет стоить около миллиарда долларов и продлится не меньше года. Ранее глава Сирии поблагодарил российских дипломатов за недопущение иностранного вторжения в его страну и высоко оценил помощь России в противодействии терроризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.