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Сирия готова передать химоружие любому государству

19 сентября 2013 08:23
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Новости мира. Сирия готова передать химоружие любому государству. Об этом заявил президент страны Башар Асад. Он также отметил, что официальный Дамаск не собирается выдвигать каких-либо дополнительных условий для ликвидации химических материалов и вновь впустит инспекторов ООН на свою территорию.

По словам Асада,  передача  оружия под международный контроль будет стоить около миллиарда долларов и продлится не меньше года. Ранее глава Сирии поблагодарил российских дипломатов за недопущение иностранного вторжения в его страну и высоко оценил помощь России в противодействии терроризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Война в Сирии

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