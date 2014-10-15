Выездное заседание постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ прошло в Минске

Новости Беларуси. Оборона и безопасность. Военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе обсудили 15 октября на выездном заседании постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В Минск приехали депутаты и представители силовых ведомств 6 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассамблея ОДКБ создана была еще в 2006 году. Первое выездное заседание Совета прошло в Армении. За это время парламентарии уже изучили центральноазиатский и кавказский регионы коллективной безопасности.

На этот раз в центре внимания участников – новый участок. Также ключевыми стали вопросы по сближению и гармонизации законодательства, обеспечению информационно-коммуникационной безопасности.

Анатолий Выборный, председатель постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности:

Мы проводим достаточно большую работу, с одной стороны, гармонизации наших законодательств. Для того, чтобы мы могли разговаривать на одном понятном для всех языке государств-участников этого договора. А с другой стороны, мы, особенно в последнее время, уделяем большое внимание вопросу военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества между нашими странами.

Обновлено в 19.30 15.10.2014

Алексей Мартиненок, СТВ:

Сегодня погода, как видите, не самая летная, но для авиаторов это совсем не помеха. Современная военная техника способна работать практически в любых погодных условиях. Более того, основные действия в воздухе развернутся совсем недалеко от смотровой площадки. Всего в 100 метрах.

Пятидесятая авиабаза ВВС и войск ПВО – одно из самых мобильных звеньев белорусской армии. Сегодня в этом смогли убедиться и парламентарии из стран ОДКБ. По легенде показательного занятия с помощью беспилотника было обнаружено бандформирование. На его ликвидацию бросили десант.

К слову, экипаж одного из вертолетов был усилен представителем делегации — депутатом парламента Кыргызстана. Для Ирины Карамушкиной это первый боевой вылет.

Ирина Карамушкина, депутат парламента Кыргызской Республики:

Почувствовала надежность ребят, их подготовку. В общем-то, духом нас не сломить. Это наша главная победа.

Анатолий Выборный, председатель Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности:

Мы смогли убедиться в состоянии боевой готовности ВВС Республики Беларусь. Мы рассматриваем национальную безопасность как неотъемлемую составляющую общей безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому все то лучшее, что есть в национальной государственности с точки зрения боевой готовности, военно-технического обеспечения Вооруженных Сил, мы перенимаем этот опыт.

В Мачулищах авиаторы 50 смешанной базы прописались ровно 20 лет назад. Хотя образована она была намного раньше — специально для работы в Афганистане. С таким серьезным боевым прошлым есть уверенность и в будущем. Она приходит с новой качественной техникой. На выставке гостям продемонстрировали полный разведывательный комплект белорусского производства. Авиапарк тоже постоянно обновляется, в том числе с помощью партнеров по ОДКБ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В 2015 году продолжим вопросы закупки модернизированных образцов техники, прежде всего станции радиотехнической разведки. Кроме этого, мы вышли на практическую реализацию договора о закупке для авиации учебно-боевого самолета ЯК-130.

Еще один отработанный элемент — нарушение госграницы. 50 авиационная еще раз подтвердила свою мобильность. Истребитель поднялся в небо за 7 минут при нормативе в 12 и совершил перехват. За этим можно было наблюдать практически в прямом эфире из специального информационного центра.

Вопросы безопасности в рамках ОДКБ постоянно поднимаются и на самом высоком уровне. В мае 2014 года в Кремле президенты стран-участниц организации обсуждали актуальные вопросы в ситуационном центре Минобороны России. К разговору подключились органы военного управления всех уровней, экипажи стратегических бомбардировщиков, подводных ракетоносцев Тихоокеанского и Северного флотов, силы и средства, решающие задачи даже в космическом пространстве. Получилась плановая проверка всей вертикали вооруженных сил Российской Федерации.

Парламентская ассамблея ОДКБ начала работу еще в 2006. С тех пор идет постоянное совершенствование контактов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Парламентарии уже изучили особенности Центральноазиатского и Кавказского регионов.

Зыгмунд Валевач, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Такие встречи уже прошли в ряде регионов, в ряде государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности. Недавняя встреча в прошлом году в это же время, в октябре, проходила в Армении, где мы работали, представители наши. Мы выезжали на азербайджанскую границу, где, вы знаете, тоже очень сложная ситуация, тоже изучали этот район, кавказский регион. Сегодня мы изучаем восточноевропейский регион.

Восточноевропейский — новый участок. Сейчас депутаты работают над сближением законодательства и информационной безопасностью. Итогом этого законотворческого процесса будут общие подходы к работе военных в каждой из стран-участниц ОДКБ.