Прямой эфир

Самолет МЧС России доставил из Сирии в Москву около 40 человек, в том числе двоих белорусов

15 октября 2014 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Самолет МЧС России доставил из Сирии в Москву около 40 человек, которые пожелали покинуть зону вооруженного конфликта. Как сообщается, среди них 32 россиянина, 4 жителя Украины и два гражданина Беларуси.

Татьяна Жолобова, заместитель начальника отдела организации деятельности по информированию населения МЧС России:
В полете их сопровождала оперативная группа МЧС России и психологи Центра экстренной психологической помощи. В аэропорту «Домодедово» прибывших из Сирии людей встречали сотрудники МЧС России, психологи, сотрудники Федеральной миграционной службы и представители посольств. Была организована работа по доставке граждан на железнодорожный транспорт и авиавокзалы для их дальнейшего следования к местам проживания.

Накануне борт МЧС доставил в Сирию 17 тонн гуманитарной помощи.

Война в стране идет уже три года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали почти 200 тысяч человек.

Всего с июля 2012 года посольство Беларуси в Дамаске, в том числе при участии российских коллег, содействовало в эвакуации более 250 белорусов.

В настоящее время там проживает около 80 граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии # Татьяна Жолобова

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко - чиновникам: Мне кажется, мы страдаем формализмом при рассмотрении обращений наших людей
14 октября 2014 18:06

Александр Лукашенко - чиновникам: Мне кажется, мы страдаем формализмом при рассмотрении обращений наших людей

В Киеве националисты и радикалы «Правого сектора» забросали здание парламента дымовыми шашками и камнями
14 октября 2014 13:54

В Киеве националисты и радикалы «Правого сектора» забросали здание парламента дымовыми шашками и камнями

Украине на восстановительные работы в Донецкой области требуется минимум $2 млрд
14 октября 2014 10:51

Украине на восстановительные работы в Донецкой области требуется минимум $2 млрд