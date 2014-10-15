Самолет МЧС России доставил из Сирии в Москву около 40 человек, в том числе двоих белорусов

Новости России. Самолет МЧС России доставил из Сирии в Москву около 40 человек, которые пожелали покинуть зону вооруженного конфликта. Как сообщается, среди них 32 россиянина, 4 жителя Украины и два гражданина Беларуси.

Татьяна Жолобова, заместитель начальника отдела организации деятельности по информированию населения МЧС России:

В полете их сопровождала оперативная группа МЧС России и психологи Центра экстренной психологической помощи. В аэропорту «Домодедово» прибывших из Сирии людей встречали сотрудники МЧС России, психологи, сотрудники Федеральной миграционной службы и представители посольств. Была организована работа по доставке граждан на железнодорожный транспорт и авиавокзалы для их дальнейшего следования к местам проживания.

Накануне борт МЧС доставил в Сирию 17 тонн гуманитарной помощи.

Война в стране идет уже три года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали почти 200 тысяч человек.

Всего с июля 2012 года посольство Беларуси в Дамаске, в том числе при участии российских коллег, содействовало в эвакуации более 250 белорусов.

В настоящее время там проживает около 80 граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.