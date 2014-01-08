Проводить оценку стоимости объектов недвижимости должны только государственные организации, считает Семён Шапиро

Новости Минской области. Проводить оценку стоимости объектов недвижимости должны только государственные организации. Такое мнение высказал председатель Минского облисполкома во время приема граждан, который прошел в Вилейке. Семён Шапиро принял около 10 человек.

Значительная часть вопросов, поступивших от граждан, была связана с оценкой стоимости частных жилых домов. Губернатор пояснил, что эту услугу сегодня оказывают государственные и частные организации. Чтобы процедура была выполнена максимально качественно, осуществлять оценку стоимости объектов должны только госструктуры.

Также жителей Минщины интересовали вопросы, связанные с перепланировкой квартир, покупкой жилья, газификацией. Семен Шапиро выслушал каждого заявителя и дал соответствующие поручения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.