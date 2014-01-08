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Проводить оценку стоимости объектов недвижимости должны только государственные организации, считает Семён Шапиро

08 января 2014 15:18
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Новости Минской области. Проводить оценку стоимости объектов недвижимости должны только государственные организации. Такое мнение высказал председатель Минского облисполкома во время приема граждан, который прошел в Вилейке. Семён Шапиро принял около 10 человек.

Значительная часть вопросов, поступивших от граждан, была связана с оценкой стоимости частных жилых домов. Губернатор пояснил, что эту услугу сегодня оказывают государственные и частные организации. Чтобы процедура была выполнена максимально качественно, осуществлять оценку стоимости объектов должны только госструктуры.

Также жителей Минщины интересовали  вопросы, связанные с перепланировкой квартир, покупкой жилья, газификацией. Семен Шапиро выслушал каждого заявителя и дал соответствующие поручения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Прием граждан # Семен Шапиро

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