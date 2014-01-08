Новости Минской области. В Минской области сформировано 60 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные советы. В каждую входит от 9 до 13 человек. В их состав выдвигалось 840 представителей. При этом 47 процентов—граждане, путём подачи заявлений. 41 процент выдвиженцев представляют общественные объединения и политические партии, 11 - трудовые коллективы.

Утверждено 736 кандидатур.

К слову, на этот раз формирование избирательных комиссий проходит активнее, чем в предыдущую кампанию четыре года назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.