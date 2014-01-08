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В Минской области сформировано 60 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные советы

08 января 2014 15:14
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Новости Минской области. В Минской области сформировано 60 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные советы.  В каждую  входит от 9 до 13 человек. В их состав  выдвигалось 840 представителей. При этом 47 процентов—граждане, путём подачи заявлений. 41 процент выдвиженцев представляют общественные объединения и политические партии, 11 - трудовые коллективы.

Утверждено 736 кандидатур.

К слову,  на этот раз формирование избирательных комиссий проходит активнее, чем в предыдущую кампанию четыре года назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

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