У ООН не хватает денег на помощь Донбассу

Новости Украины. У Организации Объединённых Наций не хватает денег на помощь Украине. Из-за дефицита средств могут сократиться поставки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне ООН представила программу поддержки Украины на 2015 год. Она рассчитана на три миллиона человек. Для этого нужно 316 миллионов долларов. Но получено было только 16% от суммы. Этих денег не хватает на отправку продуктов и лекарств на Донбасс.

Теперь из-за такого решения ООН почти 80 тысяч человек останутся без талонов на еду и материальной помощи.

Тем временем с юго-востока Украины поступают сообщения о периодических нарушениях режима тишины. Сообщается, что только за последние сутки огонь вёлся из танков, бронемашин, миномётов. Обстрелам подверглись населённые пункты Спартак, Широкино, а также аэропорт Донецка. О жертвах и пострадавших информации нет.